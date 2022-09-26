原标题：农业数字化技术员能力提升培训工作启动

日前，记者从农业农村部农村经济研究中心（以下简称“农研中心”）获悉，为利用数字化技术有效盘活农村资源资产，提升乡村人才应用数字化技术能力，农研中心将联合北京农研国政农业技术开发有限公司举办农业数字化技术员能力提升培训，为数字乡村建设和乡村振兴提供人才支持和动力保障。

当前，我国农村经济发展正迎来数字化时代，对于数字农业发展和数字乡村建设而言，这既意味着时代机遇，也带来了传统农业经营管理和乡村建设数字化转型挑战。为更好适应数字农业和数字乡村建设转型需要，亟需加大对数字化农技人员专业技能的培训力度，加快推动数字化赋能降低种植成本，提升农产品产业链价值链管理水平，提高数字化信息化农业技术应用能力。农研国政与农业农村部农村经济研究中心综合研判我国农业农村发展趋势，邀请到国家部委相关司局、国家级智库的众多一线领军专家学者联袂打造农业数字化技术员培养培训课程体系，聚焦开展物联网技术、智慧农业、数字农业发展、数字乡村建设、农村资源要素、农资安全监管、农村电商与农产品网络营销流通等方面的技术技能应用培训，全面升级数字化农业发展水平，提升农产品品质安全和农业生态环境数字化解决方案等方面的能力素养，为农业数字化转型提供强有力的专业技术人员保障。

“十四五”时期，我国数字农业发展要初步实现农业农村数字化转型，农业数字化技术人员队伍建设尤为重要。农研中心有关负责人表示，数字化变革能为现代农业提质增效，进一步提升现代种业、设施园艺、畜禽养殖、休闲农业、农产品质量监管、农村信息服务等重要领域数字化水平，实现全产业链数据化管理与深度挖掘分析，缩小城乡“数字鸿沟”，为推进农业农村现代化和乡村全面振兴提供强有力支撑。

据了解，农业农村部农村经济研究中心于1990年7月成立，是农业农村部直属的政策研究咨询机构。农研中心自成立之初，便致力于探索我国特色的“三农”发展道路。当前，我国“三农”工作重心已历史性地转向全面推进乡村振兴，农研中心凭借过硬的政策研究实力，承担了国家交办的乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等系列重大课题研究，是国家级“三农”政策研究领域的高端智库。

随着现代信息技术的发展，数字化技术开始融入农业农村经济发展体系中，不少业内人士意识到数字化农业技术将引领农业农村经济攀上新的高峰。在推进数字农业、数字乡村发展的过程中，农业数字化技术员能够全面探索数字乡村建设，积极推动优秀成果的复制，不断推动乡村振兴取得新进展，进一步推动数字农业农村向更多方面、更广领域拓展，从而助推我国农业实现高速高质发展。

(责编：赵竹青、陈键)

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