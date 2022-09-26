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“制种大县”为丰收培育希望的种子

2022年09月26日08:58 | 来源：新华社
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　　新华社海口电（记者柳昌林、罗江、王军锋）金秋收获季，海南省东方市感恩平原各处农田农事不断茬，农民们正为丰收培育希望的种子。

　　在东方市感城镇不磨村的海南农乐南繁科技有限公司制种基地，农民弯腰细察，拔除田间的自生杂稻。完成除杂后，无人机腾空开展飞防作业。望着青翠稻浪，公司董事长王仕明感觉踏实了：“制种的1000亩杂交水稻长势不错，11月收获就能交给客户了。”

　　该公司在东方有1.6万亩制种基地，为中国种子集团有限公司、湖南隆平种业有限公司等10多家种业企业代繁种子。公司年产水稻种子500多万公斤，可供500多万亩大田水稻种植。

　　东方属于热带海洋性季风气候，光热和水资源充足，水稻一年三熟，是发展制种产业的理想之地。今年3月，东方市被认定为国家级制种大县。

　　在东方，秋季繁育的主要是市面销售紧俏的种子以及新审定的品种，供南方稻区次年早稻播种使用。受疫情影响，上个月东方多地实施静态管控，插秧环节遭遇用工难。王仕明说：“政府帮我们到村里对接用工，没耽误农时。”

　　制种企业进驻东方，为当地农民拓宽了增收渠道。2013年以来，农乐南繁公司在不磨村流转1600多亩土地作为制种基地。“5亩水田租给公司，每年租金6000多元，我还为基地提供机耕机收服务，每天能挣两三百元。”不磨村村民梁亚保说，村里每年有200多名村民到基地务工增收。

　　目前，60多家种业企业在东方布局制种基地，制种面积达8.2万亩。东方市农业农村局副局长王小龙介绍，近年来东方扶持企业建设烘干厂，优先推进制种核心区域农田水利建设。东方将借助国家级制种大县的政策扶持，建设涵盖科研、生产、加工的10万亩高标准制种基地。

　　农作物制种正忙，水产种苗繁育也迎来高峰。在新龙镇，海南中正水产科技有限公司保种、育种、育苗等车间忙碌有序。在饵料车间，工人将丰年虫饵料放入塑形板，经过冷冻后成为一个个冻块，便于解冻后定量投喂。

　　“这是给虾苗吃的高蛋白饵料，以保证虾苗生长速度。”该公司总经理王平说，公司的南美白对虾虾苗迎来生产销售旺季，每天约2000万尾虾苗销往福建、广东等地。

　　8月初，海南航空运输受到疫情影响，虾苗出岛受阻。海南省对虾养殖协会在海南省农业农村厅等单位支持协调下，8月共执行虾苗包机20架次，出岛虾苗数量约13.11亿尾，为虾苗企业减少直接经济损失1000多万元。

　　中正水产公司持续开展品种选育，经过多年努力，已拥有南美白对虾核心家系200多个，去年被认定为国家级南美白对虾良种场，上月还入选国家水产种业阵型企业。王平说，近年来国家对种业越来越重视，海南也将水产种业纳入南繁工作体系，让企业坚定了自主育种的决心。

　　依托优良海水水质，东方正规划建设水产南繁种业产业园，打造以中正水产公司、海南晨海水产有限公司为核心的南美白对虾、石斑鱼两个片区共8000亩的现代南繁水产保种保育种业园区。

　　“依托产业园，我们将建设核心育种中心，建成后每年能够提供南美白对虾优质种虾50万对。”王平说。

(责编：王震、陈键)
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