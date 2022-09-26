记者 刘 霞

原标题：中国引领全球可再生能源投资 能源目标加速实现

编者按 在世界眼中，中国的科技实力整体跃升至全球前列；在世界眼中，中国的科技要素在国民经济各产业中的贡献率不断提高，人民工作生活的高效、便捷与安全得到充分保障；在世界眼中，中国的科技创新能力与时俱进，展示了“中国智慧”的务实、深远与全球影响……从今天起，本栏目陆续推出“外眼看中国”系列文章。这里，呈现世界眼中的中国科技。

彭博新能源财经(BNEF)最近发布的一份报告显示，2022年上半年，全球可再生能源投资达到创纪录的2660亿美元，中国占了43%，成为全球可再生能源投资领域的“领头羊”。此外，中国也正在快速实现自身制订的可再生能源目标。

可再生能源投资持续增长

报告显示，投资数额的增加反映出，为应对持续的能源和气候危机，全球对清洁能源供应需求不断加速。BNEF分析指出，尽管持续的成本通胀和供应链挑战带来了阻力，但人们对清洁能源的需求从未像现在这般高企。

尽管面临材料成本上涨等挑战，但这份新报告指出，全球风能和太阳能项目的融资额有所增加。上半年，全球太阳能项目的累计融资额为1200亿美元，风力项目的融资额为840亿美元，太阳能和风能的融资额同比分别增长了33%和16%。

与全球的趋势保持一致，中国的可再生能源投资也大幅增长。2022年上半年，中国在大型太阳能项目上的投资为410亿美元，比去年增长了173%。在新的风电项目的投资额为580亿美元，同比增长107%。

中国的气候目标是：到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到1200吉瓦以上，实现这些目标有望让中国的二氧化碳排放量力争在2030年之前达到峰值。

2021年，中国宣布了新的碳达峰碳中和“1+N”政策体系，以实现其碳峰值和碳中和目标。此外，今年6月，中国国家发改委、国家能源局等联合印发了《“十四五”可再生能源发展规划》，概述了中国2021至2025年的可再生能源路线图。《规划》明确，到2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，风电和太阳能发电量实现翻倍，太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。

BNEF指出，绿色基础设施投资是中国2022年下半年提振经济的最重要投资领域。投资增长趋势符合中国的发展战略，即建设新的可再生能源发电能力，以取代现有的燃煤发电机组。中国有望在2030年前实现1200吉瓦风能和太阳能发电能力的目标。

此外，据德国《青年世界报》网站报道，国际能源署预测，在2022年和2023年，中国将占据全球可再生能源发电增长的45%。

快速实现可再生能源目标

从BNEF发布的数据来看，中国的可再生能源项目正在快速发展。国际可再生能源署的数据显示，截至2021年底，中国已实现其1200吉瓦目标的一半，风力和太阳能发电能力已经达到635吉瓦。

此外，全球风能理事会发布的2022年报告表明，最近，中国在海上风电装机容量方面超过了英国和德国，达到全球风电总装机容量的40%，更加确定了全球最大海上风电市场的地位。

另外，根据《“十四五”可再生能源发展规划》，中国致力于在五个地区建设海上发电基地。六个沿海省份的能源发展计划表明，2021至2025年期间，中国的海上风力发电容量将增长32吉瓦，比2020年增长60%以上。

中国还计划在沙漠地区建立大型太阳能和风力发电厂，总发电量为450吉瓦。其中，戈壁沙漠97吉瓦太阳能发电建设已经开始。

在全球风能和太阳能市场上，中国的能源公司是一支正在崛起的强大力量。强大的政府支持以及大规模的可再生能源投资，帮助中国制造商走在了其他国家的前面。

BNEF指出，全球十大风力涡轮机制造商中，中国企业占六家。全球十大太阳能组件制造商中，中国企业占八家。日本国际贸易和工业部称，中国在海上风力发电和下一代太阳能技术的知识产权竞争力全球排名第一。德国《青年世界报》也指出，目前在全球使用的太阳能电池中，约三分之二来自中国。作为重要的中间产品，中国太阳能晶片的世界占比高达95%左右。

除可再生能源投资在全球独占鳌头外，中国在风能涡轮机所需的铜等重要矿物的加工方面也占据主导地位。全球风能委员会今年4月发布的一份报告称，中国铜、稀土和镍在全球市场上的份额分别为40%、87%和35%。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经