原标题：2023年“科学突破奖”揭晓

据科学突破奖官网报道，当地时间9月22日，2023年“科学突破奖”在美国旧金山公布，以表彰在生命科学、基础物理学和数学方面取得突破性科学成就的科学家，深度学习预测蛋白质结构、量子信息、嗜睡症的发病机理等研究发现斩获殊荣。“科学突破奖”素有科学界的奥斯卡之称，每项突破奖的奖金为300万美元。

6位科学家获得生命科学突破奖。其中“深度思维”公司戴密斯·哈萨比斯博士和约翰·江珀博士领导的团队设计的“阿尔法折叠”人工智能系统，成功破解了生物学50年来的重大难题——蛋白折叠问题，该研究能根据蛋白质的氨基酸序列精确地预测其三维结构，有望助力药物设计以及对细胞过程的根本理解等多个领域，具有巨大的前景。普林斯顿大学的克利福德·布兰温博士和马克斯·普朗克分子细胞生物学和遗传学研究所的安东尼·海曼博士的研究描述了蛋白和其它生物大分子可通过相分离构成液体一样的凝聚体，这些凝聚体在信号传递、细胞分裂、DNA调控等多种细胞过程中发挥作用，未来或可用于治疗渐冻症等神经退行性疾病。斯坦福大学的埃马纽埃尔·米格诺博士和日本筑波大学的柳沢正史博士发现了嗜睡症的发病机理，为开发治疗睡眠疾病的创新疗法铺平道路。

美国耶鲁大学计算机科学、统计与数据科学以及数学教授丹尼尔·斯皮尔曼因为对理论计算机科学和数学领域，包括图谱理论、卡迪森-辛格问题、数值线性代数、优化和编码理论的突破性贡献而获得数学突破奖，其发现和算法不仅对数学，而且对计算、信号处理、工程甚至临床试验设计等高度实用的问题都具有重要意义。基础物理学科学突破奖被授予量子信息和量子计算领域的4位开创者：IBM托马斯·沃森研究中心查尔斯·贝内特博士、加拿大蒙特利尔大学吉勒斯·布拉萨尔博士、英国牛津大学大卫·道奇博士和美国麻省理工学院彼得·肖博士。

今年还颁发了6项“新视野奖”，每项奖金10万美元，奖励目前处于学术生涯早期但分别在物理和数学领域取得重大成就的科学家。此次还颁发了3项“玛丽安·米尔札哈尼新前沿奖”，表彰在学术生涯早期取得成就的女性数学家，每项奖金5万美元。

科学突破奖是一项全球性科学奖项，由谷歌共同创始人谢尔盖·布林、俄罗斯企业家尤里·米尔纳夫妇等携手创立，支持科学家们解决最重大和最基本的科学问题。米尔纳表示：“获奖者体现了基础科学的非凡力量：既揭示了宇宙的深刻真理，又改善了人类生活。”（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经