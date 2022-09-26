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大兴机场投运以来旅客吞吐量超5200万人次

2022年09月26日09:02 | 来源：新华社
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　　新华社北京9月25日电（记者周圆）9月25日，北京大兴国际机场迎来投运3周年。记者获悉，投运以来，大兴机场累计完成旅客吞吐量超过5200万人次，航班起降约45万架次，货邮吞吐量约37万吨。

　　大兴机场有关负责人介绍，3年来，大兴机场协同各航空公司高质量推动国际枢纽航线网络布局，增强航线网络通达性。目前，26家国内航空公司在大兴机场运营，累计开通航线266条，通达航点185个。同时，机场与航空公司建立了一体化联合营销机制，先后推出北京大兴至广州、深圳、厦门、西安等9个“兴快线”产品，高峰时刻能实现每半小时就有飞往广、深两地的航班。

　　3年来，大兴机场积极构建直通北京中心城区、覆盖京津冀的“地上一张网”，包括4条高速公路（大兴机场高速、大兴机场北线高速、京开高速、京台高速）和3条轨道交通（地铁大兴机场线、京雄城际铁路、城际铁路联络线），目前仅剩城际铁路联络线还未通车运行。此外，大兴机场开通了北京草桥，河北固安、涿州、廊坊4座城市航站楼，为旅客提供值机、行李托运等一体化服务。

　　据悉，大兴机场正着手编制空铁联运协同发展规划草案。下一步还将推进雄安至大兴机场快线大兴机场段衔接技术研究，以及国贸、丽泽城市航站楼的筹建工作。

(责编：王震、陈键)
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