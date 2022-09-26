人民网北京9月26日电 （焦磊）为切实帮助企业解决发展过程中的问题、助力智能制造产业集群发展，近日，“聚钱塘 新未来”高端制造产业研讨会在杭州召开，来自政产学研的代表围绕主题进行了深入交流。据悉，研讨会是2022年中国上市公司年会系列活动暨第二届中国资本市场高质量发展峰会的分论坛，由杭州临江高科园管理办公室、浙报传媒地产研究院和银柿财经共同主办。

杭州市钱塘区政府党组成员、钱塘新区管理委员会副主任李俊在致辞中提出钱塘区三大关键词：“年轻”“制造”“创新”。“‘制造’是钱塘区最鲜明的底色。瞄准打造世界级智能制造产业集群的目标任务，钱塘区肩负着‘再造一个杭州工业’的历史使命。”李俊表示，依托十大产业平台，当前钱塘区年工业总产值已经突破3000亿元大关。

杭州临江高科园是钱塘区最早6个实体化运作的块状产业平台之一，有着深厚的发展基础。在2014年被纳入大江东产业集聚区，2015年升级成为国家高新技术产业集聚区。临江高科园在2020年5月正式成立，并于当年12月，其部分区域跻身省级化工园区。

杭州临江高科园党工委副书记、管理办公室主任冯宝林介绍，临江高科园正在着力打造“一新两特”现代产业发展新格局，即优先发展新材料一大战略主导型新兴产业，集聚发展生物医药、智能装备两大优势培育型特色产业，配套发展一批生产性服务业。

交流现场，中国上市公司协会学术顾问委员会委员、中关村国睿金融与产业发展研究会会长程凤朝以“上市公司治理”为主题给参与企业详细介绍了企业上市的利与弊、内部治理的重要性以及建议举措等内容。

(责编：杨曦、高雷)

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