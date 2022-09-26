原标题：重庆海尔洗碗机互联工厂投产

9月25日，重庆海尔洗碗机互联工厂在重庆海尔工业园建成投产。

据悉，重庆海尔洗碗机互联工厂占地4.2万平方米，主要生产壁嵌、台嵌两用等中高端嵌入式洗碗机产品，年产能100万台、产值20亿元。该工厂的投产，让海尔洗碗机的全球工厂数量增加到6家，产品线进一步补强，成为行业里品类最全的洗碗机品牌之一。

从产品到场景，工厂投产加速三级品牌战略落地

重庆海尔洗碗机互联工厂的投产，是海尔智家三级品牌战略转型过程中重点发展的新品类。海尔智家拥有智慧厨房解决方案，洗碗机作为智慧厨房场景里的重要智能网器，它融入了厨房空间，让厨房布局更合理，让用户体验更便捷、更智慧。在智慧厨房场景里，海尔洗碗机突破了产品的功能局限，构建起“洗、消、烘、存、护”的智慧厨房解决方案，为消费者定制健康、洁净的美好生活体验，引领行业新的发展模式。

从卖产品到提供智慧场景，海尔洗碗机不仅满足用户对于餐具清洁的升级需求，还解决了部分用户厨房空间有限无法安装洗碗机的痛点。在智慧厨房场景里，海尔洗碗机实现了从购买到设计、安装、使用、改造的全流程服务。而且通过对接三翼鸟平台，海尔洗碗机整合了橱柜、餐具、建材等一线品牌，满足用户千人千面的智慧、便捷和品质需求。

依托场景品牌三翼鸟，海尔洗碗机跳出单品的范畴，成为三翼鸟智慧厨房场景的一部分，也成为了海尔智家战略落地的新业务板块。目前，海尔洗碗机正在全国举办的厨房焕新活动，直接带动洗碗机局改渠道的销量实现了10倍速增长。

此次重庆海尔洗碗机互联工厂的投产，将进一步助力智慧厨房场景方案的定制化落地。通过大数据、5G+AI、5G+AR、RFID等36类智能技术的应用，该工厂实现了端到端的全流程数字化和智能化，不仅能将产品制造交付周期缩短55%，而且还能优化成本，在保证产品品质的同时大大提升生产效率，满足了国内外市场个性化的智慧厨房需求。

从国内到全球，工厂投产改变世界洗碗机市场格局

重庆海尔洗碗机互联工厂投产后，海尔洗碗机形成了中国2家、海外4家的生产基地全球布局。这些全球工厂布局也将对世界洗碗机行业格局带来改变与深远影响。

目前，分布于北美、澳洲、欧洲、东南亚、中国的海尔系洗碗机均已在当地实现引领。其中，面向澳洲市场的FPA洗碗机受到当地消费者欢迎，处于绝对引领地位；面向北美市场的GEA洗碗机，通过产品创新和科技迭代始终位居头部。据欧睿国际最新数据显示，2021年海尔系洗碗机全球品牌份额跻身世界TOP3，也是全球TOP5品牌中唯一的中国品牌。

重庆工厂下线的中高端洗碗机不仅能满足国内需求，还会出口海外市场，满足不同国家、不同地区的消费需求。一方面，重庆洗碗机工厂作为在西南地区布局的首家智能+5G互联工厂，将辐射全国，快速高效满足国内大部分区域市场的需求。另一方面，重庆是亚欧铁路起点，具备出口欧洲的地缘优势，不仅物流成本低，响应速度也更快。同时产品还会出口美洲和澳洲等市场。

从去年欧洲洗碗机工厂奠基到今年重庆洗碗机互联工厂投产，海尔智家国内外扩产能动作不断。而这些产能的持续增加意味着市场需求得到进一步释放，也将为海尔智家业绩持续增长提供保障。可以预见的是，在未来的两到三年内，海尔智家的整体业绩将随着产能的扩大而持续高增长。

(责编：董童、李源)

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