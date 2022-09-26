人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

重庆海尔洗碗机互联工厂投产

2022年09月26日13:19 | 来源：新华网
小字号

原标题：重庆海尔洗碗机互联工厂投产

　　9月25日，重庆海尔洗碗机互联工厂在重庆海尔工业园建成投产。

　　据悉，重庆海尔洗碗机互联工厂占地4.2万平方米，主要生产壁嵌、台嵌两用等中高端嵌入式洗碗机产品，年产能100万台、产值20亿元。该工厂的投产，让海尔洗碗机的全球工厂数量增加到6家，产品线进一步补强，成为行业里品类最全的洗碗机品牌之一。

　　从产品到场景，工厂投产加速三级品牌战略落地

　　重庆海尔洗碗机互联工厂的投产，是海尔智家三级品牌战略转型过程中重点发展的新品类。海尔智家拥有智慧厨房解决方案，洗碗机作为智慧厨房场景里的重要智能网器，它融入了厨房空间，让厨房布局更合理，让用户体验更便捷、更智慧。在智慧厨房场景里，海尔洗碗机突破了产品的功能局限，构建起“洗、消、烘、存、护”的智慧厨房解决方案，为消费者定制健康、洁净的美好生活体验，引领行业新的发展模式。

　　从卖产品到提供智慧场景，海尔洗碗机不仅满足用户对于餐具清洁的升级需求，还解决了部分用户厨房空间有限无法安装洗碗机的痛点。在智慧厨房场景里，海尔洗碗机实现了从购买到设计、安装、使用、改造的全流程服务。而且通过对接三翼鸟平台，海尔洗碗机整合了橱柜、餐具、建材等一线品牌，满足用户千人千面的智慧、便捷和品质需求。

　　依托场景品牌三翼鸟，海尔洗碗机跳出单品的范畴，成为三翼鸟智慧厨房场景的一部分，也成为了海尔智家战略落地的新业务板块。目前，海尔洗碗机正在全国举办的厨房焕新活动，直接带动洗碗机局改渠道的销量实现了10倍速增长。

　　此次重庆海尔洗碗机互联工厂的投产，将进一步助力智慧厨房场景方案的定制化落地。通过大数据、5G+AI、5G+AR、RFID等36类智能技术的应用，该工厂实现了端到端的全流程数字化和智能化，不仅能将产品制造交付周期缩短55%，而且还能优化成本，在保证产品品质的同时大大提升生产效率，满足了国内外市场个性化的智慧厨房需求。

　　从国内到全球，工厂投产改变世界洗碗机市场格局

　　重庆海尔洗碗机互联工厂投产后，海尔洗碗机形成了中国2家、海外4家的生产基地全球布局。这些全球工厂布局也将对世界洗碗机行业格局带来改变与深远影响。

　　目前，分布于北美、澳洲、欧洲、东南亚、中国的海尔系洗碗机均已在当地实现引领。其中，面向澳洲市场的FPA洗碗机受到当地消费者欢迎，处于绝对引领地位；面向北美市场的GEA洗碗机，通过产品创新和科技迭代始终位居头部。据欧睿国际最新数据显示，2021年海尔系洗碗机全球品牌份额跻身世界TOP3，也是全球TOP5品牌中唯一的中国品牌。

　　重庆工厂下线的中高端洗碗机不仅能满足国内需求，还会出口海外市场，满足不同国家、不同地区的消费需求。一方面，重庆洗碗机工厂作为在西南地区布局的首家智能+5G互联工厂，将辐射全国，快速高效满足国内大部分区域市场的需求。另一方面，重庆是亚欧铁路起点，具备出口欧洲的地缘优势，不仅物流成本低，响应速度也更快。同时产品还会出口美洲和澳洲等市场。

　　从去年欧洲洗碗机工厂奠基到今年重庆洗碗机互联工厂投产，海尔智家国内外扩产能动作不断。而这些产能的持续增加意味着市场需求得到进一步释放，也将为海尔智家业绩持续增长提供保障。可以预见的是，在未来的两到三年内，海尔智家的整体业绩将随着产能的扩大而持续高增长。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行出手！远期售汇业务的外汇风险准备金率调整为20%
　　人民银行官网截图。 人民网北京9月26日电 （记者罗知之）为稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理，中国人民银行决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。…
从手机喷灌到“一季双收” 种粮“老把式”的新体验
　　新华社郑州电（记者张浩然）金秋时节，午后的阳光依旧热力十足。记者走在河南省周口市商水县张庄镇南陵村的小路上，只见玉米和大豆相间，整齐排列，伴随着机器轰鸣声，一种特别的甜香味儿越发浓郁。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部