唯品会发布数字消费券报告 政企合作放大“乘数效应”
近年来，各地坚持统筹疫情防控和经济社会发展，积极出台稳增长、惠民生政策，多措并举促进消费市场回暖。其中，发放消费券成为各地政府加快消费回补和潜力释放的重要抓手之一。
随着今年消费逐步回升，各地消费券活动的发放形式也更加多样，参与主体更加丰富。当前，各地消费券活动展现出明显的政府牵头、企业让利、政企联动等特征，这其中，互联网企业尤其是电商企业的身影较为活跃。
在政府投入资金的同时，由电商企业配资，并配套开展打折让利、优惠叠加等活动，可最大程度惠及消费者；同时，电商企业还具有用户规模大、覆盖面广、触达人群多的特点，可进一步放大政策效应，加速提振消费信心、促进需求增长。
唯品会于近日发布《2022唯品会数字消费券报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示，政府联合电商企业开展消费券活动，有效加快消费券的发放效率，进一步放大消费券“乘数效应”；同时，在多元化的政企合作模式下，电商企业充分发挥自身的平台优势，整合品牌资源，创新消费场景，为消费者带来品质体验。
政企合作放大“乘数效应”
作为一种专用券和经济政策工具，消费券能够有效提升居民购买力，释放短期内因疫情等原因被抑制的消费需求，产生“四两拨千斤”的乘数效应。而政府与电商企业携手开展消费券活动，可借助于电商企业丰富的消费场景与商品供给，进一步增强消费意愿，激发市场活力。
据了解，今年5月以来，唯品会与广州、上海、成都、西安等地政府合作开展了形式多样的消费券活动。根据《报告》，在唯品会发放的消费券(含政府出资与平台补贴)带动消费的杠杆率约为5倍。
从用券成交订单数来看，消费者最青睐的前五大品类是女装、母婴鞋服、运动户外、数码电子和男装，以可选消费品为主，侧面反映了随着疫情得到有效管控、促消费政策落地见效，消费需求显著改善，市场“烟火气”升腾。
从用券成交金额来看，在大额消费券的拉动下，单价较高的数码电子商品的累计成交金额最高，在所有商品品类中，数码电子用券成交金额占比高达55%。
商品品类层面，不同面额消费券发挥的消费拉动作用也各有侧重。在唯品会参与的消费券活动中，由于各城市设置的消费券档位不同，最终呈现的品类成交金额分布也不尽相同。以成都为例，中小面额券的品类成交金额占比分布较为均匀，女装、运动户外和鞋类商品的成交金额占比最高；大面额券的成交金额则集中在数码电子和珠宝首饰。
多元化模式打造品质体验
《报告》显示，今年5月以来，在与各地政府携手开展数字消费券活动的同时，唯品会结合当地活动类型与平台资源，“因地制宜”地推出活动优惠政策，丰富消费场景，进一步放大消费券效用，打造高品质的消费体验。
例如，在广州和西安消费券活动中，唯品会同时开展品牌超级大牌日、会员特卖日等丰富多彩的促销活动，政府补贴叠加唯品会平台及品牌优惠，消费券活动与平台大促“双向发力、同频共振”，在为消费者送去实实在在的优惠的同时，也为品牌带来新的增长空间，充分撬动市场潜能。
成都“520”促消费活动期间，除了配合消费券推出多重优惠福利，唯品会还发挥用户规模与场景优势，推进数字人民币接入多元场景，持续放大数币提振消费价值，助力成都数字人民币试点深化。此外，唯品会搭建成都馆，精选应季好货和全站热销大牌，为成都市民打造专属体验，这一成功经验也在后续其他城市的消费券活动中得以推广。
随着上海全面推进复工复产复市，上海本地消费活力激增，在“元气虹桥”活动中，唯品会与虹桥商务区联合出资开展促消费活动，进一步丰富市场供给、扩大线上消费；上海数字生活节活动期间，唯品会联合超过500家上海市本土品牌推出以“点击唯品爱购上海”为主题的促消活动，发放上亿元消费券，发挥市场化运作优势，助力本地商贸市场。
推动消费市场持续提质扩容
据国家网信办近期发布的《数字中国发展报告(2021年)》，2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元，占国内生产总值比重升至39.8%，成为推动经济增长的主要引擎之一。数字经济的蓬勃发展，为数字消费券的政策效能最大化提供了肥沃的土壤。
复旦大学管理学院市场营销系副教授肖莉介绍，当前不少数字消费券是以满减折扣优惠券的形式发放，其在本质上是一种价格促销手段，在叠加平台已有优惠(例如中秋节促销活动)的基础上再进行满减，折扣力度较大，有助于达到刺激消费、重振地方经济的目标。
针对数字人民币与消费券、电商场景的结合，她认为，国家“十四五”规划明确提出要稳进推行数字人民币的研发和应用，而数字人民币在本质上是一种创新金融服务产品，根据消费者采用创新产品的相关理论，消费者愿意试用是消费者创新产品采用过程中最难也最重要的一步。通过发放数字优惠券的方式，促使消费者去试用数字人民币这项金融创新服务，让他们有机会体验到数字人民币的技术优势，这是推动数字人民币普及非常重要的第一步。
业内人士认为，在消费回稳复苏的当下，电商企业积极参与各地数字消费券活动，迎合消费者多元化、高品质的消费需求，最大限度地调动消费者的购物热情，可以为平台和品牌创造生意增量。同时，数字消费券活动为探索政企合作新模式带来了契机，有助于建立政企互动的长效机制，推动消费市场持续提质扩容。
分享让更多人看到
推荐阅读
- “聚钱塘 新未来”高端制造产业研讨会在杭州举行
- 人民网北京9月26日电 （焦磊）为切实帮助企业解决发展过程中的问题、助力智能制造产业集群发展，近日，“聚钱塘 新未来”高端制造产业研讨会在杭州召开，来自政产学研的代表围绕主题进行了深入交流。据悉，研讨会是2022年中国上市公司年会系列活动暨第二届中国资本市场高质量发展峰会的分论坛，由杭州临江高科园管理办公室、浙报传媒地产研究院和银柿财经共同主办。…
相关新闻
- 评论
- 关注