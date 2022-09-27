原标题：独占深企500强榜单鳌头，平安十年交税8000亿

近日，深圳市企业联合会、深圳市企业家协会联合发布了“2022深圳企业500强榜单”，中国平安、正威国际、华为、腾讯、万科位居榜单前5位，富士康、招商银行、中国电子、深投控、比亚迪则紧随其后，分列6至10位。

观巨象起舞，这批位居榜单前列的超大型企业，在国际国内环境变化与百年变局交织的大背景下，仍然以深圳企业中的超级“排头兵”之姿，展现强劲实力，亮出鲜明底色。

细数同期发布的《2022深圳500强企业发展报告》，第一梯队中，中国平安的身影几乎无处不在——营收方面，平安是一家超过万亿营收的企业；利润总额超千亿元的一共有4家企业，平安是其中之一；在资产超过万亿元的6家企业中，平安是超过10万亿资产的企业；在雇员规模超10万人的10家企业中，平安2021年贡献就业岗位达35.6万个。

企业的发展是不断壮大自身的过程，但论及对社会的贡献和责任，对于一家“负责任、有担当”的企业而言则更加重要。记者梳理平安的税收贡献及服务实体、重大投资、乡村振兴等数据资料发现，这艘综合金融巨舰堪称“实力担当”。

例如，平安过去十年对全国纳税高达8168亿元，过去五年为5538亿元，2022年上半年则已纳税达697亿元。对深圳，平安过去十年纳税高达2940亿元，过去五年2045亿元，2022年上半年纳税245亿元，这占了深圳市财政收入(2147亿元)的11%，对深圳的纳税贡献同比增长10.34%，超过该公司自身营业收入和净利润的增长。2021年，平安全年纳税达1114亿元，约占2021年全国总税收的千分之七，连续五年保持千亿级纳税水平。

同时，平安近年来持续履行社会责任，精准服务实体经济，截至2021年末已累计投入逾5.9万亿元。以综合金融助力白鹤滩水电站建设、承保首批深圳环境污染强制责任保险、普惠保险护航小微企业、为“一带一路”海外重大基础设施工程项目提供保险保障和投融资支持等为代表的一批关于国计民生的重大承保项目，已取得显著成效。

近年来，平安积极服务国家区域战略，深度融入横琴粤澳深度合作区建设，落地古金高速项目、武汉地铁轨交项目，并助力完善长江干流沿线交通网络；牵头7家保险机构发起京沪高铁“京沪计划”；2021年新增投资266亿持续加码清洁能源、生态环保、绿色基建投资，并发起设立国内首个保险资金双碳基金，注册广西交投项目等；新基建领域方面，平安于2020至2021年间成功落地成都青白江数据中心、安吉数据中心等多个IDC项目，累计投资52.9亿，助力培育经济新动能。

(责编：曹淼、李源)

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