全球发展倡议顺应历史潮流，契合各国需求，搭建起发展合作的公共平台，形成了共建美好世界的最大公约数

9月26日，第七十七届联合国大会一般性辩论在纽约联合国总部落下帷幕。在今年的联大发言中，全球发展成为各方关注的重要问题。根据联合国开发计划署不久前发布的报告，受多重危机影响，超过90%的国家2020年或2021年的人类发展指数得分下降，超过40%的国家连续两年下降，人类发展已经回落到2016年的水平。各方期待携起手来，重振全球发展事业。

习近平主席去年9月提出的全球发展倡议被各方寄予厚望。中方近日在纽约主持举行“全球发展倡议之友小组”部长级会议，联合国秘书长古特雷斯视频致辞，近40个国家的外长及小组成员常驻联合国代表，联合国开发计划署、联合国粮农组织等国际机构负责人出席。各方高度赞赏习近平主席提出全球发展倡议，认为这对提振国际发展合作、助力落实联合国2030年可持续议程意义重大，将为发展中国家特别是中小国家加快发展发挥催化剂作用。

全球发展倡议得到广泛支持，关键在于其顺应历史潮流，契合各国需求，搭建起发展合作的公共平台，形成了共建美好世界的最大公约数。全球发展倡议以构建全球发展共同体为目标，秉持发展优先、以人民为中心等理念，有利于促进全球共同发展、增进人类共同福祉。在全球发展事业进入关键当口之际，全球发展倡议引领各国聚焦重点领域，向发展中国家提供更有力、更具针对性的支持，为落实联合国2030年可持续发展议程提供了关键助力。国际人士指出，全球发展倡议旨在建立互惠的伙伴关系，为解决全球发展遇到的突出问题提供了方案，对引领全球发展合作具有重要作用。

全球发展倡议取得积极进展，关键在于中国不仅是倡议的提出者，也是落实倡议的行动派。今年6月，习近平主席主持全球发展高层对话会，宣布中方落实全球发展倡议的32项重要举措，与各国领导人共同推动将发展议题重新置于国际议程的核心，致力于构建团结、平等、均衡、普惠的全球发展伙伴关系，标志着倡议实现从“打基础”到“搭框架”的跨越，由“写意画”向“工笔画”的迈进。在“全球发展倡议之友小组”部长级会议上，中方表示愿与联合国发展机构加强战略对接，同“全球发展倡议之友小组”国家一道，为落实联合国2030年可持续发展议程再采取七大行动，再次展现了中方坚持行动导向、推动落实倡议的大国担当。中方向联合国赠送全球耕地、森林覆盖等6套全球可持续发展数据产品，将为各国更好实现粮食安全、陆地生态保护等可持续发展目标提供数据支持。

全球发展倡议拥有光明未来，关键在于坚持多边主义，汇聚共促全球发展的合力。促进全球可持续发展，国际社会必须拧成一股绳。100多个国家和包括联合国在内的多个国际组织支持全球发展倡议，60多个国家加入“全球发展倡议之友小组”，充分表明各方以合作谋发展的良好意愿。中方同各方一道积极落实全球发展高层对话会32项推进倡议合作的务实举措，取得多项早期收获。成立国际民间减贫合作网络，首批已有来自17个国家和地区的相关机构加入；同近40个国家和地区的150家机构共同筹建世界职业技术教育发展联盟；同13个国家开展新冠疫苗联合生产……中国坚持共商共建共享，坚持协同增效，坚持包容共进，为落实全球发展倡议凝聚起集体智慧和力量。外国学者指出，全球发展倡议呼吁加强全球发展伙伴关系，重视推动多边发展合作进程和发挥联合国的统筹协调作用，有助于形成合力，提高发展资源利用效率。

在发展的道路上，一个国家都不能少，一个人都不能落下，这是全球发展倡议的朴素愿景，也是联合国倡导的努力目标。中国将继续与各国分享发展经验和机遇，坚持同广大发展中国家站在一起，全力以赴推进落实全球发展倡议，吹响共同发展的“集结号”，铺设合作发展的“快车道”，携手落实联合国2030年可持续发展议程，共建更加美好的人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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