本报记者 屈 佩 李 强

习近平主席日前对哈萨克斯坦进行国事访问。访问期间，两国元首举行正式会谈，共同擘画中哈全方位合作新蓝图，达成多项重要共识。“习近平主席此次访问对哈中关系发展具有历史性意义，为两国在经贸、物流、能源等领域的务实合作注入了新动力，并将进一步推动两国人文交流。在两国元首战略引领下，哈中永久全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。”哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在接受本报记者采访时表示。

“哈萨克斯坦人民和中国人民在悠久岁月中结下深厚友谊。”努雷舍夫说，今年是两国建交30周年，也是《哈萨克斯坦共和国和中华人民共和国睦邻友好合作条约》签署20周年。哈中在国际舞台上保持密切互动，两国共建“一带一路”框架下的务实合作不断推进，成为睦邻友好、互利共赢的典范。

努雷舍夫高度评价中国的发展成就，认为习近平主席提出的全球发展倡议将推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，具有重要现实意义，表示哈方愿同中方加强合作，推动落实全球发展倡议。“中国是推动全球经济增长的重要引擎，中国经济发展不仅提高了本国人民的生活水平，让数亿人摆脱了贫困，也带动了包括哈萨克斯坦在内的发展中国家的经济发展。”

努雷舍夫表示，哈萨克斯坦是共建“一带一路”的首倡之地，哈中两国在共建“一带一路”框架下开展了积极合作。“共建‘一带一路’是沿线各国的合唱。”努雷舍夫说。迄今为止，中国已与140多个国家签署共建“一带一路”合作文件。2013年至2021年，中国与“一带一路”沿线国家年度贸易额从1.04万亿美元扩大到1.8万亿美元，增长了73%。在努雷舍夫看来，这些数据充分证明，共建“一带一路”为国际合作和全球经济复苏注入了强大动力，有力促进了沿线国家和地区的经济发展，增进了民生福祉。哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策同“一带一路”倡议对接顺利，目前有多个项目正在落实阶段。哈萨克斯坦积极参与绿色丝绸之路、健康丝绸之路、数字丝绸之路建设，致力于在绿色技术、数字经济、创新发展等领域打造新的增长点。

努雷舍夫说，得益于哈中（连云港）物流合作基地的顺利发展，哈萨克斯坦的过境运输潜力不断释放，2021年哈中两国铁路货运量超过2000万吨，进一步推动了哈萨克斯坦“霍尔果斯—东大门”经济特区陆港、哈中霍尔果斯国际边境合作中心以及阿克套港、库雷克港等大型基础设施项目的建设。努雷舍夫表示，哈萨克斯坦期待在共建“一带一路”框架下，进一步完善跨境运输线路、建设物流基础设施，提高地区间互联互通水平。

“哈中是真正意义上的好邻居、好朋友、好伙伴，两国关系拥有坚实的民意基础。”努雷舍夫表示，“哈方期待与中方进一步加强各领域务实合作，造福两国人民。”

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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