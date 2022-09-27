本报记者 孙广勇

以“共享RCEP新机遇，助推中国—东盟自由贸易区3.0版”为主题的第十九届中国—东盟博览会（以下简称“东博会”）日前在广西南宁落幕，马来西亚第二次作为主题国参会。本届东博会上，马来西亚共有34家企业参展，其中23家为线下参展，重点展示食品饮料、健康保健、石油和天然气等领域成果。

马来西亚食品参展商莎拉表示，通过参加东博会系列采购对接会和线上直播等，公司的特色水果拿到不少订单，还有中国客商表示想直接去马来西亚采购。在她看来，东博会是加强中国和东盟经济往来的重要平台，促进贸易活动，推动地区经济复苏。

自2004年参加东博会以来，马来西亚已组织2000余家企业参展，累计交易额超过10亿美元。马来西亚对外贸易发展局局长穆斯塔法表示，多个马来西亚品牌产品通过东博会，进一步开拓了中国市场，东博会成为马来西亚企业进入中国市场的重要平台。

本届东博会还设置了“两国双园”开发建设10周年专题展区，并举办了中国—马来西亚“两国双园”升级发展论坛、中国—马来西亚棕榈油产业发展论坛等系列活动。作为中马两国合作的旗舰项目，中国—马来西亚钦州产业园区与马来西亚—中国关丹产业园区项目，被外界视为助力疫后经济复苏的新亮点，共建“一带一路”项目的新典范。

今年3月18日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）在马来西亚正式生效。“在RCEP框架下，相信中马‘两国双园’投资合作价值将进一步提升。”广西社会科学院副院长解桂海表示，马来西亚一直是东博会积极的参与者和支持者。今年，马来西亚再次成为主题国，中马合作的深化和发展将迎来新契机、展现新活力、释放新红利。

马来西亚中华总商会会长卢成全认为，RCEP所营造的高水平自由贸易环境将推动马中贸易产业链、供应链深度融合，推动区域数字贸易发展，持续优化整体营商环境。

中国是马来西亚第一大贸易伙伴。截至2021年底，中国对马来西亚直接投资累计超过100亿美元，马来西亚累计对华直接投资近80亿美元。2021年，中马双边贸易额达1768亿美元，同比增长34.5%，增速快于同年中国与东盟10国贸易的平均增速。

马来西亚总理伊斯迈尔表示，马中两国务实合作成果丰硕，重大项目顺利推进。马方对双边关系的未来充满期待，愿深化双方各领域合作和互联互通，探讨打通泛亚铁路中线远景。欢迎更多中国企业赴马投资，助力马来西亚实现创新、包容、可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经