本报评论部

生态环境是人类生存最为基础的条件，是我国持续发展最为重要的基础。党的十八大以来，习近平总书记站在中华民族永续发展的高度，大力推动生态文明理论创新、实践创新和制度创新，创造性提出了一系列新理念、新思想、新战略，形成了习近平生态文明思想。本版即日起推出系列评论，与广大干部群众一起深入学习领会习近平生态文明思想。

——编 者

生态文明建设是一场涉及生产方式、生活方式、思维方式和价值观念的深刻变革，尤为需要科学思想指引

北京空气质量持续改善，市民可拍到璀璨的星轨；“华北明珠”白洋淀水生态得到恢复，“鸟中大熊猫”青头潜鸭在这里安家；上海不断推进土壤污染治理，桃浦工业园区变身市中心绿地……党的十八大以来，我国把生态文明建设摆在全局工作的突出位置，走出了一条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，人民群众的生态环境获得感、幸福感和安全感不断增强。

生态兴则文明兴。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，创造了举世瞩目的生态奇迹和绿色发展奇迹。习近平总书记创造性提出一系列富有中国特色、体现时代精神、引领人类文明发展进步的新理念新思想新战略，形成了习近平生态文明思想。这一重要思想系统回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明等重大理论和实践问题，把我们党对生态文明的认识提升到一个新高度，开创了生态文明建设新境界。

生态文明建设是一场涉及生产方式、生活方式、思维方式和价值观念的深刻变革，尤为需要科学思想指引。强调“人与自然和谐共生”，确立生态文明建设的基本原则；强调“绿水青山就是金山银山”，指明生态文明建设的核心理念；强调“良好生态环境是最普惠的民生福祉”，明确生态文明建设的宗旨要求；强调“统筹山水林田湖草沙系统治理”，凸显生态文明建设的系统观念；强调“用最严格制度最严密法治保护生态环境”，夯实生态文明建设的制度保障；强调“共谋全球生态文明建设之路”，提出生态文明建设的全球倡议……习近平生态文明思想系统阐释了人与自然、保护与发展、环境与民生、国内与国际等关系，是一个系统完整、逻辑严密、内涵丰富的科学体系，凝结着对发展人类文明、建设清洁美丽世界的思考和洞见，为新时代我国生态文明建设提供了根本遵循和行动指南。

一个立志于千秋伟业的大党，如何权衡治国理政中的轻重缓急，考验智慧、见证勇毅，彰显的是远见。2012年12月，党的十八大召开后不久，习近平总书记在广东考察时指出：“我们在生态环境方面欠账太多了，如果不从现在起就把这项工作紧紧抓起来，将来付出的代价会更大。在这个问题上，我们没有别的选择。”把“美丽中国”纳入社会主义现代化强国目标，把“生态文明建设”纳入“五位一体”的总体布局，把“人与自然和谐共生”纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略，把“绿色发展”纳入新发展理念，把“污染防治”纳入三大攻坚战……在习近平生态文明思想指引下，我们作出一系列重大战略部署，生态文明建设决心之大、力度之大、成效之大前所未有，新时代美丽中国建设迈出重大步伐，生态环境保护从认识到实践发生历史性、转折性、全局性变化。

在我国这个14亿多人口的最大发展中国家推进生态文明建设，建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，其影响将是世界性的。习近平总书记坚定指出，“生态文明这个旗帜必须高扬”。到2035年“美丽中国建设目标基本实现”的蓝图已经擘画，生态文明建设也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。新征程上，以习近平生态文明思想为指引，从思想、法律、体制、组织、作风上全面发力，全方位、全地域、全过程加强生态环境保护，定能不断开创新时代生态文明建设新局面，让祖国天更蓝、山更绿、水更清、生态环境更美好，让锦绣河山造福人民、泽被子孙。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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