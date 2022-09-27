王 珂

打造高品质、好口碑的精品景区，加大优质旅游产品供给力度，提升人们对旅游产品和服务满意度，无疑是激发旅游市场更大活力的关键所在

近年来，我国旅游消费需求快速增长，“十三五”期间我国年人均出游超过4次，给旅游市场主体带来发展机遇。在此背景下，大多数市场主体紧跟市场需求趋势，不断优化产品和服务，以踏踏实实的努力赢得游客认可。与此同时，一些私设“景点”的问题也受到关注。

前不久，文化和旅游部印发《私设“景点”问题专项整治工作方案》，明确于今年9月至11月开展私设“景点”问题专项整治工作。包括无照经营扰乱旅游市场秩序、未经许可擅自收取门票费用、私自建设旅游设施破坏生态环境、私自改变土地用途开展旅游经营等在内的7类违规行为，将成为本次专项整治的主要对象。相关举措将进一步规范旅游市场秩序、保护生态环境、维护游客权益，推动旅游行业高质量发展。

景点是旅游中的重要一环，景点服务水平直接影响人们的出游体验。近年来，一些地方未经有关部门许可私设“景点”，违规为游客提供游览服务、开展旅游经营活动，不仅扰乱了旅游市场的正常秩序，也给游客合法权益和旅游安全带来危害。对地方和企业来说，私设“景点”是只顾眼前利益、忽略长远品牌美誉度的短视行为，最终将会损害自身的长远利益。正因如此，文化和旅游部开展的私设“景点”问题专项整治工作，得到旅游企业和游客的广泛好评。

随着旅游市场不断发展，我国旅游消费需求呈现明显升级趋势：从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。游客的需求更为丰富和个性化。这对于旅游市场主体来说既是新的增长点，也意味着更高的要求。一些粗放低质、缺乏特色的供给将逐渐被市场淘汰。聚焦消费新需求，在品质和特色方面下功夫，才是赢得游客口碑、实现可持续发展的长远之计。

作为接触性、聚集性、流动性较强的行业，旅游业受新冠肺炎疫情持续影响，一些旅游企业出现经营困难。但有挑战也有机遇，我国旅游消费快速升级的方向没有变，旅游市场发展的巨大潜力没有变，旅游行业高质量发展的趋势也没有变。在当前国内旅游市场，乡村民宿、露营旅游、智慧旅游等预订火热，折射出文旅市场巨大的需求潜力。以整治私设“景点”等问题为契机，打造高品质、好口碑的精品景区，加大优质旅游产品供给力度，提升人们对旅游产品和服务满意度，无疑是激发旅游市场更大活力的关键所在。

随着经济社会的发展，旅游越来越成为人们美好生活的重要组成部分。展望未来，根据旅游需求新趋势打造旅游产品新供给，推出更多符合游客口味的优质产品和服务，不断增强人民出游获得感、幸福感、安全感，旅游业一定能迎来新发展，为促进经济社会高质量发展、满足人们美好生活需要作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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