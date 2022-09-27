人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

优化供给，激发旅游市场活力（人民时评）

王  珂
2022年09月27日08:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　打造高品质、好口碑的精品景区，加大优质旅游产品供给力度，提升人们对旅游产品和服务满意度，无疑是激发旅游市场更大活力的关键所在

　　

　　近年来，我国旅游消费需求快速增长，“十三五”期间我国年人均出游超过4次，给旅游市场主体带来发展机遇。在此背景下，大多数市场主体紧跟市场需求趋势，不断优化产品和服务，以踏踏实实的努力赢得游客认可。与此同时，一些私设“景点”的问题也受到关注。

　　前不久，文化和旅游部印发《私设“景点”问题专项整治工作方案》，明确于今年9月至11月开展私设“景点”问题专项整治工作。包括无照经营扰乱旅游市场秩序、未经许可擅自收取门票费用、私自建设旅游设施破坏生态环境、私自改变土地用途开展旅游经营等在内的7类违规行为，将成为本次专项整治的主要对象。相关举措将进一步规范旅游市场秩序、保护生态环境、维护游客权益，推动旅游行业高质量发展。

　　景点是旅游中的重要一环，景点服务水平直接影响人们的出游体验。近年来，一些地方未经有关部门许可私设“景点”，违规为游客提供游览服务、开展旅游经营活动，不仅扰乱了旅游市场的正常秩序，也给游客合法权益和旅游安全带来危害。对地方和企业来说，私设“景点”是只顾眼前利益、忽略长远品牌美誉度的短视行为，最终将会损害自身的长远利益。正因如此，文化和旅游部开展的私设“景点”问题专项整治工作，得到旅游企业和游客的广泛好评。

　　随着旅游市场不断发展，我国旅游消费需求呈现明显升级趋势：从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。游客的需求更为丰富和个性化。这对于旅游市场主体来说既是新的增长点，也意味着更高的要求。一些粗放低质、缺乏特色的供给将逐渐被市场淘汰。聚焦消费新需求，在品质和特色方面下功夫，才是赢得游客口碑、实现可持续发展的长远之计。

　　作为接触性、聚集性、流动性较强的行业，旅游业受新冠肺炎疫情持续影响，一些旅游企业出现经营困难。但有挑战也有机遇，我国旅游消费快速升级的方向没有变，旅游市场发展的巨大潜力没有变，旅游行业高质量发展的趋势也没有变。在当前国内旅游市场，乡村民宿、露营旅游、智慧旅游等预订火热，折射出文旅市场巨大的需求潜力。以整治私设“景点”等问题为契机，打造高品质、好口碑的精品景区，加大优质旅游产品供给力度，提升人们对旅游产品和服务满意度，无疑是激发旅游市场更大活力的关键所在。

　　随着经济社会的发展，旅游越来越成为人们美好生活的重要组成部分。展望未来，根据旅游需求新趋势打造旅游产品新供给，推出更多符合游客口味的优质产品和服务，不断增强人民出游获得感、幸福感、安全感，旅游业一定能迎来新发展，为促进经济社会高质量发展、满足人们美好生活需要作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月27日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国成功发射试验十六号A/B星和试验十七号卫星
　　我国成功发射试验十六号A/B星和试验十七号卫星。郑斌摄 人民网北京9月27日电 （记者赵竹青）记者从太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年9月27日7时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，以“一箭三星”方式，成功将试验十六号A/B星和试验十七号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。…
我国成功发射遥感三十六号卫星
　　我国成功发射遥感三十六号卫星。邱立军摄 人民网北京9月26日电 （记者赵竹青）记者从西昌卫星发射中心获悉，9月26日21时38分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部