曹志强

习近平总书记指出：“保障好初级产品供给是一个重大战略性问题，中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，饭碗主要装中国粮。”粮食稳，天下安。近年来，湖南省常德市认真贯彻落实习近平总书记关于粮食安全的系列重要论述精神，牢牢把握“洞庭粮仓”的定位和责任，全力以赴抓好粮食生产，着力稳面积、稳产量、稳效益，粮食生产面积和产量连续18年稳居全省第一，为维护国家粮食安全贡献了力量。

落实党政同责，做到“稳粮有担当”。习近平总书记指出：“保证粮食安全，大家都有责任，党政同责要真正见效。”我们认真学习贯彻习近平总书记重要论述精神，把粮食安全这个“国之大者”放在心上、扛在肩上、抓在手上。一方面，严格落实粮食安全党政同责，压实各级党委政府主体责任，将粮食生产列为市县绩效考核重要内容，每年把粮食生产任务细化到县、乡、村、户和田块；另一方面，探索建立“三级联片”“四级办点”示范模式，由市、县、乡党政主要负责人分别联片创建一批万亩、五千亩、千亩示范片，建设市县乡村四级示范点1452个，打造万亩产粮乡镇139个、千亩产粮村1668个，把维护国家粮食安全落到实处。

守住耕地红线，做到“产粮有根基”。习近平总书记指出：“耕地是粮食生产的命根子，要严防死守18亿亩耕地红线，采取‘长牙齿’的硬措施，落实最严格的耕地保护制度。”我们狠抓落实最严格的耕地保护制度，积极推行“田长制”，坚持在保护中利用、在利用中提质，把有限的耕地资源用足用好。一方面，将耕地保有量和永久基本农田保护目标任务落实到区域、田块，严格执行占补平衡，严守耕地红线；持续开展耕地抛荒治理，有效防止耕地“非农化”“非粮化”。另一方面，始终坚持“良田粮用”，着力打造一批高标准农田建设示范片区；大力改善农业排灌、农机作业等基础设施，持续提高水稻耕种收综合机械化水平。

推进科技赋能，做到“兴粮有支撑”。习近平总书记指出：“解决吃饭问题，根本出路在科技。”我们把科技作为提高粮食综合生产能力的重要支撑，积极落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，不断提高粮食综合生产能力。抓住种质资源这个关键，持续加强种业市场监管，建立健全水稻主推品种筛选和示范推广长效机制，建成77个标准化集中育秧中心，优质稻播种面积达到500万亩以上。抓住科技服务这个重点，每年选派1000名农技人员进村入户，提供粮食生产全过程技术服务，让农民用好技术种出优质粮。抓住数字农业发展机遇，开展水稻种植生产数字化试点，探索以“数字水稻”为代表的数字农业发展模式，积极打造全国数字农业示范先行区。

强化收益保障，做到“种粮有实惠”。习近平总书记指出：“这些年，党中央出台了一系列支持粮食生产的政策举措，就是要让中国人的饭碗牢牢端在自己手中，就是要让种粮农民有钱挣、得实惠，日子越过越好。”我们积极建立完善农民种粮收益保障机制，努力让务农种粮不吃亏、有钱挣、多得利。大力发展订单农业，建立“企业+合作社+基地+农户”利益联结机制，放大粮食生产集群效应，促进农业生产成本下降和农民增收。大力抓好粮食收储，坚持市场化收购原则，鼓励多元市场主体入市收购，实现优质优价、应收尽收，充分调动农民种粮积极性。大力引进培育农业企业，支持农业龙头企业引领打造粮食全产业链，粮食加工年产值达到500亿元以上。大力完善防灾减灾体系，推进农田水利设施建设，扩大农业保险覆盖面，加强防汛抗旱工作，坚决完成全年粮食生产任务，努力把群众损失降到最低。

（作者为中共湖南省常德市委书记）

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 11 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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