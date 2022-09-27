原标题：2021北京民营企业百强榜发布 美团蝉联社会责任榜第一

9月16日，北京市工商联在京举行发布会，正式发布“2021北京民营企业百强榜单”，同时发布的还有民营企业科技创新百强、民营企业社会责任百强榜单等。在社会责任百强榜单中，美团（北京三快在线科技有限公司）、贝壳、小米、奇安信等公司位居前列，其中美团凭借在扶贫、就业、公益等领域的多项创新举措，再次获评。

据悉，“北京民营企业百强榜单”由北京市工商联推出，在评选标准上重点考量企业营业收入总额、科研创新能力、社会形象、公共文化服务贡献等指标，力求结合互联网时代特征对企业进行全面评估，要求企业不仅要实现均衡发展，还要具备较强市场活力。

美团副总裁陈荣凯表示，未来美团仍将秉承政府、企业、社会多方共赢的理念，在乡村振兴、就业、公益等领域推出更多、更创新的解决方案，以企业的使命感持续创造社会价值。

在就业领域，美团持续发挥“就业蓄水池”的作用，以骑手为代表的新就业形态已成为劳动者就业增收的重要渠道。8月30日，美团公布的二季度财报显示，2021年上半年，美团平台日均活跃骑手超过100万人。调研数据显示，6成全职骑手月收入高于5000元。

今年2月，美团因就业扶贫、培训扶贫、推动县域生活服务业数字化等贡献，荣获“全国脱贫攻坚先进集体”表彰。根据《美团助力脱贫攻坚总结报告》，全国脱贫县中已有超过98%的县接入美团，线上活跃商户达48万。2020年全年，全国已脱贫县商户在美团产生了约7亿笔订单、交易金额达到348亿；2013至2020年八年来，累计约60万建档立卡贫困骑手在美团实现就业增收；2020年，在原贫困县本地就业、跑单获得收入的骑手达到10.3万人。

2020年，美团持续推进“青山计划”，将每月最后一天设为“外卖环保日”，目前累计上线47期，触达超22亿人次；率先上线“无需餐具”选项、试点投放环保包装袋、塑料餐盒回收等，还与中华环境环保基金会、清华大学环境学院等联合研究、开展行业研讨，建设绿色包装供应链、促进回收再生市场化机制建设等。

今年8月，美团投入5亿元成立的“美团青山科技基金”正式启动申报。基金主要针对青山科技奖、环保科技创新示范项目两大方向展开资助。

作为民政部指定的慈善组织互联网募捐信息平台，美团公益还联合爱心商家与壹基金发起“山区幼儿园运动场”项目。美团自主研发”善款追踪系统“（英文简称DTS，专利全称Donation Track System），对捐赠人每一笔善款的流向进行追踪和反馈，商家可随时在美团后台查看公益档案，并精准定位到自己捐赠的PP板最终铺设在哪个幼儿园运动场的第几行、第几列。

过去一年，共计55万商家参与公益商家计划捐赠，已经为贵州省毕节市织金县、赫章县、纳雍县等偏远山区幼儿园捐建了104个多功能运动场，其中92个运动场已经建成使用。

除了平台带动，美团公司也积极进行企业捐赠。在新冠肺炎疫情发生后，捐赠2亿元在美团公益基金会设立全国医护人员支持关怀专项；在河南汛情期间，向中国红十字基金会捐赠1亿元人民币，优先为河南受灾群众生活安置、灾后卫生防疫等提供服务。

(责编：曹淼、李源)

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