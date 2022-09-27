原标题：“双创”带来发展新动能

9月15日，在2022年全国大众创业万众创新活动周合肥主会场的主题展区，来自杭州的程天科技发展有限公司展示其公司研发的下肢外骨骼步行康复器。新华社记者 杜宇/摄

“2007年公司成立，2009年亏损严重，2010年慢慢恢复元气，在设备智能运维领域进行技术攻关。2015年开始，公司从提供单一产品到提供行业解决方案，逐步转型创新，在大众创业万众创新的氛围中，公司迎来发展机遇。”和“双创周”一起走过8年，安徽容知日新科技股份有限公司董事长聂卫华见证了团队的进步，也见证了“双创”带来的发展新动能。

9月15日至21日，2022年全国大众创业万众创新活动周(以下简称“双创周”)举办，400多名创业创新代表来到安徽合肥主会场，近2500万人线上线下参与活动，感受“双创”魅力。

“数字地球是对真实地球及其现象的数字化重现。大家可以通过数字地球沉浸式浏览信息，‘触摸’地球，了解地球上发生了什么。”中科星图副总裁刘源浩拿最近研发的“星图地球”平台来举例说明场景创新，通过数字地球，旅行博主可以分享旅行足迹，地理教师可以带学生了解祖国的大好山川，自媒体创作者可以进行社交分享。

数字经济时代到来，场景创新成为人们关心的创新范式，进入政府和创业者的视线，也成为科创成果应用落地的载体平台。

“双创周”中国(合肥)首届场景创新峰会发布了《中国场景创新体系报告2022》，提出5D-8T场景创新体系。“5D”指场景诞生的消费、社会、城市、产业、数字基础设施应用，“8T”指支撑场景的人工智能、无人机器、云计算、先进网络、虚拟现实、未来探索、卫星技术等技术群。今年5月，合肥成立全国首个城市场景创新促进中心，为新技术、新产品、新模式提供测试验证、首试首用的创新环境。

“场景创新主要是从政府侧发力，通过市场化运作搭建平台，为创业者提供对接入口，进而实现技术转化、成果落地，弥补一些市场失灵的情况。”合肥市发改委主任拱艳介绍。

“合肥是硬科技的创新热土，我们能够快速落地合肥市高新区并取得好的发展，得益于政府科学精准的对接服务和场景创新的政策引导。”刘源浩感慨。2021年11月，中科星图GEOVIS数字地球全球总部项目落地合肥，今年2月，四家子公司入驻高新区。庞大的在线地球仪的构建，需要大量数据处理能力。有了政府部门的场景平台加持，中科星图找到新的技术突破点和应用方向，多款项目进入研发和合作清单。其中，和中国科大团队合作的三维神经渲染技术已经开始前期工程化应用。

“是创新创业铸就了我们的生命线。”聂卫华说。从几十人的创业团队做起，一路走来，聂卫华带领“容知日新”团队完成了传感器核心元器件、无线传感器网络、数据采集、工业大数据、AI算法、诊断模型、工业互联网平台的完整技术布局。

今年3月1日凌晨，北京冬残奥会开幕前夕，“容知日新”的在线监测系统发出报警——一家承担冬残奥氢能供保任务的企业的一台机泵突发故障。收到预警，对方仅用了5分钟便排除险情。“这些年，从底层硬件设备到上位软件、智能算法再到诊断服务等环节，克服难题、应对压力困惑是家常便饭，走创新转型路，就是要坚持初心，真正为用户创造价值、解决问题。”聂卫华说。

在“新技术助力自立自强展区”，大连铭云科技有限公司自主研发的新型高防护性轻质滑雪头盔极具科技元素和观赏性，颇具吸引力。头盔重量只有700克左右，曾亮相北京冬奥会。公司总经理石云峰是大连理工大学博士后，参加项目研发近10年。在他看来，高校出来的创业者精通技术，但容易陷入学术思维，其实，成果转化的前提是准确把握技术和市场需求的平衡点。

“前些年，我们到全国各地联系行业企业加入，依然有很多人不理解，觉得量子离现实生活很远。”合肥本源量子计算科技有限责任公司总经理张辉博士渴求更多技术人才。其实，国际上已有超过200家量子计算企业。2018年，“本源量子”牵头成立国内首个量子计算产业联盟，近40家企业加入；2021年10月，CCF(中国计算机学会)量子计算专业组正式成立。在公司参与协办的CCF“司南杯”量子计算编程挑战赛上，国内外有670余支队伍参赛，很多好想法来源于大学生和爱好者，这坚定了张辉发力成果转化的决心。国内首个自主研发的可交付使用的超导量子计算机本源悟源、国内首个自主研发的量子计算机测控一体机、国内首个基于工程化量子计算机的云平台、首款国产量子计算机操作系统本源司南……公司创下多个从0到1的纪录。

中国工程院院士刘文清院士说，近年来，我国关键核心技术的自主研发攻关能力、引领动员全社会创新资源的组织方式面临新挑战。需要发挥更多企业和社会力量在前沿突破和新兴产业培育方面的作用，迅速抓住产业发展先机。

中科院量子信息重点实验室主任郭光灿则呼吁，依托协会和联盟等平台，加强产业链、创新链和人才链协调，让研究所、政务机构和企业紧密联系，形成产学研合力。

创业企业的高质量发展离不开完善的孵化体系和精准的政策。“双创周”主会场所在的合肥高新区累计建设众创空间33家、孵化器36家，已经孵化企业4000余家。

随着创新平台、科技金融、企业培育、产融配套等体系的实施，该区改创业扶持政策漫灌为滴灌，连续8年提出，“创新创业”政策资金不低于可用财力的40%，为中小企业创业者纾困。

“双创周”期间，29岁的李彦敏来到会场和论坛聆听分享演讲。前不久，他刚拿到一家上市公司和高新区的上千万元天使轮融资。他创办的合肥威达尔能源科技有限公司于今年5月入驻合肥高新区中安创谷科技园，一体配套的办公、生活设施及房租减免政策吸引了他。

他觉得，对初创型中小企业而言，良好的营商环境、产业孵化政策、资金支撑至关重要，这让企业发展少了后顾之忧，更有底气投身新型电力系统建设，自己也能放开手脚在家乡做一番事业。

中青报·中青网记者 王海涵 王磊 来源：中国青年报

(责编：赵竹青、陈键)

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