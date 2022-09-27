原标题：2022中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛将在福建泉州举办

9月26日，“2022中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛”在福建省泉州市举办新闻发布会，今年的大赛将于11月在福建泉州举办。

RoboCup机器人世界杯中国赛（RoboCup?China?Open）是RoboCup机器人世界杯的正式地区性赛事，1999年中国自动化学会举办首届RoboCup机器人世界杯中国赛，并于2006年发展为RoboCup国际联合会认定的最有影响力的五大国际区域赛之一。同年起，该项赛事与“中国机器人大赛”合并举办，每年一次。

大赛自创办之初就从自动化、计算机、机电一体化等专业内涵特点与学生实际出发，提出了“培养学生专业知识、创新意识、团队协作与综合素质全方位发展”的办赛目标，20多年来，经过大赛历练的同学，涌现了成千上万的科技精英，他们不断地走上科研、教学、创业的道路，为祖国的科技事业发挥自己的力量。

据介绍，截至目前，参加“中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛”预选赛、区域决赛、总决赛的参赛院校已达到300余所，队伍数量超过1500支，总人数超过5000人，最终获奖比例为30%左右。赛事通过三级选拔、预选形式，做到基础覆盖、高位选拔，既满足了大中专学生的广泛教育需求，又做到了高技术水平的竞技。同时，大赛也得到教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会的大力支持，并于2020年成功入选中国高等教育学会《2015-2019年全国普通高校学科竞赛排行榜》榜单。

今年的大赛由中国自动化学会、RoboCup中国委员会、晋江市人民政府、泉州市科学技术局主办。（记者 刘莉）

(责编：赵竹青、陈键)

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