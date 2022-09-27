人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

地下罕见钻石“讲述”水的故事

2022年09月27日09:05 | 来源：科技日报
小字号

原标题：地下罕见钻石“讲述”水的故事

　　英国《自然·地球科学》发表了一项研究，分析了地表之下660公里处的罕见钻石内含物，发现一个延伸至下地幔的广泛水饱和环境，这项研究或可增进人们对地球深处水循环的了解。

　　地球有时被称为水行星，因为海洋覆盖了地表的70%。海洋水可以被含水矿物转移到地球深处，而火山活动会再次将地下深处的水带回地表——这一过程被称为深部水循环。这些深处的水可以影响火山爆发的爆炸性、地震活动及板块构造的性质。然而，地球深部水循环的取样和研究很困难，因为在地表钻孔最深只达到12公里多一点。

　　美国宝石研究院科学家团队谷婷婷、法比里奇奥·奈丝特拉及他们的同事，此次研究了一块宝石级的钻石，来自博茨瓦纳名为“Karowe”的矿中。这一样本在它从约660公里深处来到地表的旅程中，内部含有并保护了地球下地幔的样本。研究团队在此发现了尖晶石和其他含水矿物(相)的迹象，表明它形成于地幔的一个含水区域。

　　研究团队总结说，这枚钻石证实了在地球660公里深处，或可能在更深处，存在矿物结合态水，说明了这一区域水的广泛存在。(记者张梦然)

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国成功发射试验十六号A/B星和试验十七号卫星
　　我国成功发射试验十六号A/B星和试验十七号卫星。郑斌摄 人民网北京9月27日电 （记者赵竹青）记者从太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年9月27日7时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，以“一箭三星”方式，成功将试验十六号A/B星和试验十七号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。…
我国成功发射遥感三十六号卫星
　　我国成功发射遥感三十六号卫星。邱立军摄 人民网北京9月26日电 （记者赵竹青）记者从西昌卫星发射中心获悉，9月26日21时38分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部