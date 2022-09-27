原标题：地下罕见钻石“讲述”水的故事

英国《自然·地球科学》发表了一项研究，分析了地表之下660公里处的罕见钻石内含物，发现一个延伸至下地幔的广泛水饱和环境，这项研究或可增进人们对地球深处水循环的了解。

地球有时被称为水行星，因为海洋覆盖了地表的70%。海洋水可以被含水矿物转移到地球深处，而火山活动会再次将地下深处的水带回地表——这一过程被称为深部水循环。这些深处的水可以影响火山爆发的爆炸性、地震活动及板块构造的性质。然而，地球深部水循环的取样和研究很困难，因为在地表钻孔最深只达到12公里多一点。

美国宝石研究院科学家团队谷婷婷、法比里奇奥·奈丝特拉及他们的同事，此次研究了一块宝石级的钻石，来自博茨瓦纳名为“Karowe”的矿中。这一样本在它从约660公里深处来到地表的旅程中，内部含有并保护了地球下地幔的样本。研究团队在此发现了尖晶石和其他含水矿物(相)的迹象，表明它形成于地幔的一个含水区域。

研究团队总结说，这枚钻石证实了在地球660公里深处，或可能在更深处，存在矿物结合态水，说明了这一区域水的广泛存在。(记者张梦然)

(责编：赵竹青、陈键)

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