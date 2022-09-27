原标题：又是一年丰收“冀”

金秋九月，漫野飘香，五谷丰登，冀粮满仓。2022年9月23日农历秋分，为庆祝第五个中国农民丰收节，河北省农业农村厅在石家庄正定县塔元庄村主会场举办了以“庆丰收 迎盛会”为主题的群众欢庆活动，通过全省各地丰收盛景的成果展现以及开幕式精心设计的亮点环节和精彩纷呈的文艺节目，充分展示河北省农业农村发展面貌和乡村振兴的丰硕成果，彰显出河北作为农业大省的责任与担当。

最美“丰”景——万千农民笑脸迎丰收

“春种一粒粟，秋收万颗子”，农民笑脸，是一年辛劳过后最满意的答卷，是金秋丰收季里最动人的“丰”景。本次丰收节在全省范围内展开了笑脸征集活动，收集了上万张张生动鲜活的丰收农民笑脸照片，在主会场入口处打造了一面巨幅笑脸墙，一张张极富感染力的笑脸，映照的不只是丰收的喜悦，还包含着农民对美好生活的真挚期盼。同时主会场四周还以“笑脸”为主要元素设计沿途道旗，欢庆丰收的热浪在场地上迸发，乡村振兴的热潮在全省各地涌动。富裕的美好画卷在农民脚下铺展！

喜报频传——河北全省云报丰收

喜看稻菽千重浪，遍地英雄下夕阳。本次丰收节的主会场上，保定骆驼湾村、张家口德胜村、承德大贵口村和石家庄塔元庄村的四位村支书通过视频报丰收，传递丰收喜悦，交出满意答卷。同时，全省多个地市结合自身特点，同步开展系列节庆活动：从长城内外到塞罕坝林场，从阜平老区到巍巍太行，金秋河北，处处好“丰”光。

隆化万亩良田，稻花飘香。唐山迁安，中国板栗之乡声名远扬。平泉优质香菇，山里结果山外香。阜城12万亩高粱，把红红火火的日子点亮。魏县鸭梨，2000年种植历史内蕴悠长。深州蜜桃，传统优质果品再塑新的辉煌。桑葚、苹果、向日葵；大枣、葡萄、小辣椒。这里是希望的河北，这里是丰收的地方。太行深处、塞外山城、渤海之滨、秀美乡村……乡亲们载歌载舞，欢庆属于自己的节日，并和主会场进行视频联动，向全省人民汇报丰收成果。

强仪式、厚文化——打造创意农民主角秀

本次丰收节庆祝活动以农民为主角，广大农民百姓从田间地头登上大舞台，创作出许多原创文艺节目。开幕式倒计时上，历史文化名城正定的非物质文化遗产“常山战鼓”表演，鼓声振振催人奋进，激情澎湃共庆丰收，配合全场观众齐声高喊寓意美好的倒计时词语“五谷丰登”“四海同庆”“服务三农”……本次庆祝活动拉开了欢庆序幕。

本次丰收节启动仪式上，特意打造了寓意着“冀粮满仓”的标志道具——丰收碗。碗身以红色打底，镶嵌透明“冀”字，到场嘉宾手持装满五谷杂粮的粮斗，将手中的粮食注入丰收碗，碗身上冀字跃然而出，同时，大屏幕上随着粮食入仓的画面逐渐显现出本次丰收节活动主题“庆丰收 迎盛会”六个大字。整个启动仪式象征着“端牢饭碗”、颗粒归仓。

除此之外，还有孙颖莎、巩立姣、周冬雨等多位京津冀青联委员代表为家乡农产品代言，为农民喝彩加油；原生态农民对唱《张灯结彩》，在欢天喜地的氛围中大秀天籁之音；农民大姐和主持人跨界合作，带来河北梆子和经典民歌《回娘家》的奇妙联动；丰富多彩的农民文艺节目既展示出丰收节农民的主体身份，又彰显了农民文化蓬勃的生命力和创造力。

丰收，是沃野千里对待每份辛劳的崇高礼赞；丰收，是万千农民奏响乡村振兴的华美乐章。在这个喜庆的日子里，燕赵儿女砥砺奋进、收获满满，在新的赶考路上用奋进的力量书写时代答卷，以实际行动为建设经济强省、美丽河北贡献磅礴力量。（李文）

(责编：赵竹青、陈键)

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