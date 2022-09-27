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长二丁火箭一个月三连胜 成功发射遥感三十六号卫星

马帅莎
2022年09月27日09:08 | 来源：中国新闻网
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原标题：长二丁火箭一个月三连胜 成功发射遥感三十六号卫星

　　北京时间9月26日21时38分，中国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

　　长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，具备发射不同轨道要求的单星、多星的能力，对应700公里太阳同步轨道运载能力为1.3吨。

摄影：邱立军。

　　摄影：邱立军。

　　本次发射是长征二号丁运载火箭9月份的第三次发射任务，创造了“金牌火箭”自服役以来单月发射次数新纪录。截至目前，长征二号丁运载火箭本年度已完成9次发射，累计将26颗卫星送入预定轨道。

　　此次任务是长征二号丁运载火箭的第66次发射，是长征系列运载火箭第439次飞行。此外，中国航天科技集团五院、八院分别承担了卫星的抓总研制工作。(完)

(责编：赵竹青、陈键)
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