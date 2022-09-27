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农业农村部：确保四季度猪肉平稳供应

2022年09月27日09:09 | 来源：中国新闻网
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原标题：农业农村部：确保四季度猪肉平稳供应

　　据农业农村部网站消息，9月26日，农业农村部在京召开部门协调会议，研究部署四季度生猪稳产保供工作。会议强调，要加强生猪生产形势研判，采取有力有效措施，确保四季度特别是重大节假日期间猪肉平稳供应。

　　会议指出，当前生猪生产和供应形势持续向好，能繁母猪存栏量处于正常水平，生猪存栏量连续5个月增长，规模猪场中大猪存栏量和新生仔猪数量均高于去年同期水平，后期上市肥猪充足、市场供应有保障。

(责编：赵竹青、陈键)
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