新华社记者姜琳

原标题：新华全媒+丨646.3亿元失业保险稳岗资金下发 加力稳企业保民生

为支持市场主体纾困减压、稳岗扩岗，今年以来，我国连续出台一系列政策措施，加大失业保险稳岗返还实施力度，向暂时遇到困难的企业发放一次性留工培训补助。

人力资源和社会保障部最新数据显示，1至8月份，各地已向1120.1万户次企业发放稳岗资金646.3亿元，为稳企业、稳就业、保民生发挥了重要作用。

失业保险是社会保障体系的重要内容，也是积极就业政策的有机组成部分。今年以来，为进一步缓解疫情对企业的影响，我国将中小微企业的失业保险稳岗返还比例由60%最高提至90%，大企业由30%提至50%。

据人社部统计，前8个月，各地向721.1万户企业发放失业保险稳岗返还资金448.4亿元，受益企业数量和返还资金金额分别是去年全年的1.8倍和1.9倍，全国超半数参保企业受益，有力地帮助企业渡过难关。

除实施失业保险返还助力稳定岗位外，人社部还向中高风险疫情地区暂时无法正常生产经营的所有参保企业以及未出现中高风险疫情地区的餐饮等5个特困行业企业，创新推出一次性留工培训补助政策，支持受疫情影响企业稳岗留工。政策实施4个月来，全国有395.7万户企业享受到196.8亿元培训补助支持。

支持重点群体就业方面，各地推出一次性扩岗补助政策，支持企业吸纳高校毕业生就业，已向3.3万户企业发放1.1亿元补助，惠及高校毕业生10.3万人。

“1.6亿多户市场主体是中国经济的重要基石，是稳住就业基本盘的关键。”首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任张成刚说，受疫情等多重因素影响，部分企业经营压力加大，关键时候用失业保险的“真金白银”增强对企业的支持，既能鼓励企业稳岗扩岗、保障民生，又有利于企业增强发展信心、稳定经济增长。

人社部失业保险司有关负责人表示，在政策加力加效的同时，各地人社部门还全面推广“免申即享”经办新模式，全力以赴推进各项举措落地见效，通过简化办理流程、缩短资金发放时限，变企业找政策为政策、资金、服务找企业，加快释放减负稳岗政策红利。

(责编：赵竹青、陈键)

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