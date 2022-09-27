人民网北京9月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元，同比下降2.1%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，总体来看，工业企业效益呈现恢复态势，8月份利润降幅较上月收窄，行业结构有所改善，中下游行业利润继续恢复。具体来看，1—8月份工业企业利润变化情况呈现以下主要特点：

一是工业企业营收保持增长，利润结构有所改善。1—8月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.4%，延续较快增长态势；企业利润同比下降2.1%。随着部分大宗商品价格涨幅回落，工业企业利润上下游结构明显改善，装备制造业利润降幅连续4个月收窄，电力行业利润持续回升。从8月份看，在41个工业大类行业中，有27个行业利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增，占比超六成，其中多数为中下游行业。

二是装备制造业利润降幅明显收窄，利润占比提高。随着产业链供应链进一步畅通，装备制造业利润增长明显恢复。1—8月份，装备制造业利润同比下降2.0%，降幅较1—7月份收窄3.7个百分点，利润占规模以上工业的比重较年初提高约5.0个百分点。从8月份看，受支持汽车消费政策等因素推动，汽车制造业产销进一步加快，利润同比增长1.02倍，为一年来最高增速；在锂离子电池、光伏设备、空调制造等行业带动下，电气机械行业利润增长36.7%，增速较上月加快11.1个百分点；电子、仪器仪表行业利润分别增长22.9%、21.3%，增速均由负转正。

三是电力行业利润改善明显。工业生产持续恢复叠加高温天气影响导致用电需求旺盛，发电量增速逐月加快并升至近年高位，带动电力行业利润快速恢复。1—8月份电力行业利润同比下降2.0%，降幅较1—7月份收窄10.0个百分点。8月份电力行业利润同比增长1.58倍，增速较上月加快111.8个百分点。

四是消费品制造业盈利状况有所好转。随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，多数消费品行业利润改善。8月份，消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄，盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中，有8个行业利润较上月改善，4个行业利润实现两位数增长。其中，酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长59.8%、29.1%，增速均较上月明显加快；烟草、食品制造行业利润分别增长33.8%、19.0%，均保持较快增长。

五是外资企业月度利润由降转增，小微企业利润降幅收窄。8月份，在规模以上工业企业中，外商及港澳台商投资企业营收增长加快，利润由上月同比下降转为增长6.0%；小微企业利润同比下降4.1%，降幅较上月有所收窄，利润恢复程度好于全部工业。

“但也要看到，工业企业利润仍在下降，企业生产经营成本仍然较高，加之外部环境不稳定不确定因素较多，工业企业利润恢复的基础不牢。”朱虹强调，下阶段，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加力推进稳经济一揽子政策和接续政策效能释放，着力扩大有效需求，加大助企纾困力度，推动工业经济持续稳定恢复。

(责编：杨曦、高雷)

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