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InCorp Global宣布进入中国 助力企业更好开拓国际市场

2022年09月27日11:03 | 来源：中国网财经
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原标题：InCorp Global宣布进入中国 助力企业更好开拓国际市场

　　近日，企业解决方案和业务咨询的提供商InCorp Global宣布，通过其合资伙伴苏州工业园区健康产业有限公司在中国设立代表机构——彦德企业咨询(苏州)有限公司，将以苏州工业园区为基点，关注硬科技、医疗保健、金融服务、消费者和商业服务在科研及全球产业化进程当中的投融资服务。

　　据悉，InCorp是受长三角境外投资促进中心的邀请在苏州工业园区建立公司。 苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，累计吸引了超过5000家外资企业落户，并有101家世界500强企业在园区投资了166个项目。

　　2019年4月苏州工业园区成立了长三角境外投资促进中心。中心是园区积极响应一带一路、长三角一体化等重大发展举措的又一次全新探索，旨在为中国企业“走出去”进一步提供集成化、专业化服务，探索形成高水平 “走出去”和“引进来”双向并举的开放格局，全力打造中国企业布局海外的“中枢平台”。

　　InCorp全球CEO Edmund Lee表示，“期待能够协助中国企业在亚太地区拓展和国际化。苏州工业园区充满希望的投资前景也为我们的全球客户提供了踏足中国的机会。”

　　InCorp中国业务发展总监Raymond Fung表示，“我们很高兴能够通过设立中国代表机构，协助中国科技企业出海进入新加坡及东盟市场的投资与发展。同时我们希望自身强大的投资并购能力能够支持到中国创新科技的高速成长。”

(责编：曹淼、李源)
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