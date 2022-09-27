原标题：江铃福特领睿单季累计出口1.6万辆

金秋好时节，奋进正当时。9月26日，在江铃汽车富山工厂发车库，一辆辆江铃福特领睿排列整齐、整装待发。据了解，江铃福特领睿以单季度出口1.6万辆的销量，创下江铃汽车单一车型单季出口销量新高。

“单一车型单季累计出口1.6万辆，对江铃来说是史上首次，具有里程碑意义。本批汽车将出口到南美洲及中东地区，10月份后将陆续出口到东南亚、南美等地，并同步开发南非市场。”江铃集团党委常委、江铃股份党委书记、第一执行副总裁金文辉表示，江铃汽车实现大批量出口，是落实市委、市政府部署，全力实现稳增长的务实举措，将为南昌深入实施强省会战略和打造“一枢纽四中心”作出新的贡献。一直以来，江铃汽车与福特公司不断深化合作，抢抓出口发展机遇。今年1月-8月，公司出口总量达3.8万余辆，同比增长76%，全年出口预计超6万辆。

乘风破浪，拥抱世界。江铃福特领睿自今年3月28日上市以来捷报频传，二季度出口订单量平均每月环比增长50%，成果丰硕。凭借领先的设计理念、工业4.0智造品质，江铃福特领睿成为深受中外客户青睐的产品，出色的科技配置更是成就了领睿领先同级的智驾和智享体验。在国内成功上市后，江铃福特领睿又在海外市场开疆拓土、势头强劲。这是江铃进军海外市场的成功开端，也是加速国际化进程的新起点。

“今年公司还成立了海外事业部，组建业务团队进一步深化海外市场规划和开发能力，充分掌握海外市场的客户需求，形成国内国际两大市场协同发展的良好局面，努力增强市场竞争实力。明年，公司产品计划出口至66个国家。”金文辉表示。

据介绍，江铃汽车将坚持以客户为中心，投放包括混动、纯电车型等更为丰富的产品组合，试点整车、散件、合资合作出口等多元化模式，不断拓展海外事业，为南昌汽车产业“走出去”发挥示范引领作用。（袁琼 邬靓）

(责编：董童、李源)

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