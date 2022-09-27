9月20日，2022世界制造业大会在合肥市滨湖国际会展中心开幕。交通银行党委委员、副行长郝成应邀参加开幕式。

交通银行安徽省分行相关负责人介绍，近年来，该行积极利用世界制造业大会举办契机，紧跟安徽“科技+产业”发展方向，发挥交银集团全牌照经营和“总部驻沪”优势，持续提高服务科技型企业、战略性新兴产业的专业水平。

围绕安徽加快打造具有影响力的“三地一区”规划部署，交通银行安徽省分行以园区金融、科技金融、乡村振兴、普惠金融为主要着力点，一手支持新兴产业发展壮大，一手服务传统产业转型升级，持续加大信贷投入。

交通银行安徽省分行聚焦科技创新和新支柱产业体系建设，积极支持安徽省“十大新兴产业”发展；组建“专职+兼职”科技金融专班，整合全行资源，以柔性团队模式，提高服务科技型企业、战略性新兴产业的专业水平。

“我们同时根据不同族群中小企业特点，开发上线项目制产品，助力长三角地区科技型企业、科创企业发展。”该负责人介绍，2021年战略性新兴产业贷款增幅25.49%、科技型企业贷款增幅26.04%。

针对安徽省内重大项目、重点产业清单，交通银行安徽省分行充分发挥总部驻沪优势，依托总行给予长三角区域更具灵活性的授信政策、更大的决策自主权、更快的办理流程、更为优惠的资金成本，提升重大项目服务能力。截至2022年二季度末，已实现27个项目对接、授信114.38亿元。

为更好服务政企，交通银行安徽省分行正加速构建新型银政合作模式，打造“交银e办事”服务品牌，为服务“数字江淮”“美好安徽”建设发挥更大更显著作用。特别是在深度融入“两张网”建设上，该行持续推进数据资源对接，在长三角区域率先实现与安徽省内16家地市数管局进行签约，加快推进“交银e办事”品牌建设，构建区域数字金融服务生态圈。

该负责人表示，下一步，交通银行安徽省分行将继续聚焦安徽区域经济发展特点，充分发挥交银集团全牌照经营和“总部驻沪”优势，持续对接长三角一体化发展和双招双引工作，做好模式探索、产品创新。（胡雨松）

(责编：曹淼、李源)

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