北京举办“百姓就业”进社区招聘服务活动
2022年09月27日09:32 | 来源：新华社
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原标题：北京举办“百姓就业”进社区招聘服务活动
为统筹推进就业服务政策直达各类待就业群体，北京市人力资源和社会保障局组织开展了“‘百姓就业’进社区招聘服务活动”，首场现场招聘活动23日在北京市丰台区南苑街道政务服务中心举办，20余家重点企业参加现场招聘活动，共提供近1000个岗位。
据了解，此次招聘活动主要面向离校未就业毕业生、失业人员、农村劳动力等有就业意愿的重点群体，以线上线下相结合的方式，将小型、专场招聘活动送进社区。北京市针对长期失业、困难家庭毕业生、残疾人等就业困难群体，集中开展送岗位、送服务、送政策、送温暖等活动，前期已举办各类招聘活动60余场，帮助约1.4万人实现就业和再就业。
据悉，本次活动由北京市职业介绍服务中心主办，20余家重点企业参加现场招聘活动，共提供了近1000个岗位，包括物业、家政、酒店、服装、食品等多个领域，涵盖人事助理、财务助理、管培生、监控员、护理员等多类岗位。（记者陈旭）
(责编：曹淼、李源)
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