原标题：新经济新业态就业占比显著提高（图）

走进滨海高新区天津市跨境电子商务示范园区，几十家跨境电商的创业者正在忙着联络国内国际业务。“园区的辅导让我们少走了很多弯路，如今我们的宠物用品已经卖到了北美市场。”曾做国际货物代理业务的苏先生在园区的帮扶下，已经在跨境电商行业成功就业。

“来园区发展的既有年轻的创业大学生，也有来自生产型或贸易型企业的中年人，他们来这里学习运营、推广等综合技能，在新经济平台上找到了适合自己的工作。”园区负责人孙博文告诉记者，“园区自主开发的课程数量已经达到10余类1000余课时，涉及多个平台，能够为跨境电商创业者提供创业孵化、人才培训、供应链金融等全产业链服务。”

就业是最大的民生，是社会稳定的重要保障。党的十八大以来，我市坚持经济发展就业导向，推进经济高质量发展，大力发展新经济新产业新业态，推动创业带动就业，鼓励支持灵活就业，千方百计扩大就业容量。

第七次人口普查资料显示，2020年我市就业人口总规模达到647万人。互联网共享经济、平台经济新就业模式层出不穷，2021年新经济新产业新业态就业人口占比提高到21.5%，灵活就业人口占比升至16.5%。就业优先战略的深入实施，为居民稳定就业创造了良好经济环境，2012年以来我市城镇调查失业率长期稳定在5%左右，2021年尽管受到新冠疫情影响，但我市调查失业率仅为5.1%。

张祎祎是天津科技大学的应届毕业生，今年3月来到滨海高新区天地伟业技术有限公司见习。为了帮助张祎祎快速适应岗位需要和公司文化，天地伟业为她安排了导师一对一的业务指导。

作为天津市实行多年的成熟就业见习基地，天地伟业为大学生提供了毕业前的见习岗位和广阔的成长平台。天地伟业技术有限公司党委副书记刘冬季说：“公司见习基地每年接收见习人员100余人，毕业后留用率能达到70%以上，学生的认可度和成就感都很高，企业人才需求也得到了保障。”

党的十八大以来，我市在帮助应届大学毕业生求职就业上持续用力。为了克服新冠疫情对大学生就业造成的不利影响，2020年我市向超过5000家企业发放了大学生以工代训补贴，2021年向1.95万名困难大学毕业生发放求职创业补贴近6000万元，建设大学生就业见习基地超过了1500家，实行了离校大学生一对一帮扶制度，高校毕业生就业率在全国始终保持较高水平。

“近两年来，疫情对就业稳定带来了明显冲击，我市大幅增加了机关事业单位、国有企业、‘大学生村官’、‘三支一扶’、‘农村义务教育特岗计划’等岗位的投放量，有效克服了疫情对居民就业的影响。”国家统计局天津调查总队劳动力调查处副处长李东岗表示。调查显示，2020年我市城镇调查失业率仅上升至5.6%，大幅度低于世界主要经济体当年的失业率水平。2021年保就业稳就业政策效果进一步显现，失业率回落至5.1%，同比下降0.5个百分点，完成了全年低于5.5%的预期控制目标，实现了抗疫与保就业双战双赢。

(责编：曹淼、李源)

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