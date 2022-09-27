原标题：内蒙古启动2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动

23日，由内蒙古自治区人社厅主办、自治区就业服务中心承办的“2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动系列活动”在呼和浩特人力资源服务产业园启动，系列活动将持续至11月底。

本次活动以“服务攻坚促就业 筑梦青春赢未来”为主题，设自治区主会场和全区12个盟市和2个计划单列市分会场，采取线上线下结合模式同步展开，为有就业意愿、有创业意愿的2022届离校未就业高校毕业生提供就业帮扶。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经