原标题：“羊城邀约”港澳青年来就业

作为2022年“羊城邀约”港澳青年就业创业交流活动周重点活动之一，2022年“阳光就业”粤港澳大湾区专场招聘会暨“羊城邀约”港澳青年就业招聘活动于9月22日在暨南大学举行。

此次招聘活动作为2022年“羊城邀约”港澳青年就业创业交流活动周的重点活动之一，也是下半年广州市“阳光就业”高校毕业生系列招聘活动的第一场线下招聘会。活动吸引了全市数十家用人单位参会，提供约3500个高质量就业岗位，为全市2023届高校毕业生、有就业意愿在广州就业的港澳青年、往届尚未落实就业单位的离校未就业毕业生和失业青年等青年群体提供针对性服务，全力确保广州市高校毕业生等群体就业局势稳定。

在参与本场招聘会的用人单位中，主要集中在智能制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、生物医药类技术产业等行业。民营企业依然是吸纳高校毕业生就业的重要力量，占用人单位总数的54.17%。本次参会单位招聘2023届高校毕业生的平均薪酬达9036元/月。本科生薪酬中位数最高的行业是金融业，达9451元；其次是建筑业及文化、体育和娱乐业，薪酬中位数分别为8733元和8728元。研究生薪酬中位数最高的行业是智能制造业，达13806元；其次是金融业和批发与零售业，薪酬中位数分别为13500元和11833元。

本次招聘会采用“线下+线上”联动形式开展，高校毕业生可在即日起至9月30日期间通过“广州市阳光就业”微信小程序在线投递简历。在招聘活动现场，还举办了高校毕业生就业政策宣传指导、新闻与传播行业专场直播带岗活动、就业创业测评等体验活动，为高校毕业生提供就业政策咨询、求职方法、简历指导、面试指导、职业生涯规划等指导及服务，引导毕业生树立正确的就业观念，提升职业素养和就业竞争力。

同时，高校毕业生可在活动官方小程序的“云逛会”直播间中，跟着主播在线逛会，重点了解本场招聘会的精选好岗，通过主播与HR的现场交流采访，让线上求职者更好地了解招聘的岗位详情及招聘要求。直播中还设置了名企直播探班、毕业生求职经验分享、就业创业政策解读等多个环节，为广大高校毕业生带来第一手就业资讯。

据了解，广州市人社部门将在9—12月期间持续举办“阳光就业”高校毕业生系列招聘活动，近期将在广东外语外贸大学、广东财经大学、广州大学等10所高校举办多场线下招聘活动，用人单位和高校毕业生可登录“广州市阳光就业”微信小程序了解并参与相关招聘活动。

9月19—23日，2022年“羊城邀约”港澳青年就业创业交流活动周将持续进行。除本次招聘活动外，活动周期间还举办了港澳青年就业交流分享主题沙龙、新闻与传播行业专场直播带岗活动、“赢在广州”就业创业测评等活动。活动周采用“线上+线下”多平台同步发力，创造多渠道交流场景，打造亮点纷呈的就业创业活动盛宴，大力促进港澳青年来穗就业创业。（记者 周甫琦）

(责编：曹淼、李源)

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