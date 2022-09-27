原标题：高校毕业生就业服务季启动

“2023年北京地区高校毕业生就业服务季活动”昨天正式启动，并举办首场线上招聘会“北京大学专场”。市属重点国有企业、科技创新头部企业等60余家用人单位提供就业岗位4000余个。

此次就业服务季活动由市人力资源和社会保障局、市教委、市国资委、市工商联共同举办，以“筑梦青春 成‘就’未来”为主题，重点面向2023届北京地区高校毕业生，同时也面向2022届离校未就业高校毕业生及35岁以下登记失业青年，开展线上线下招聘、直播带岗、精准就业帮扶等多种形式的专题活动。活动将一直持续至年底。

活动期间，本市还将举办“人社服务进校园——2023届毕业生专场系列招聘活动”和“人社服务进校园——职业指导直通车”活动，瞄准首都急需紧缺人才资源，突出岗位开发和就业服务等方面的针对性，强化供需精准对接，积极为首都创新发展引才、聚才、用才。同时，组织金牌职业指导师开展系列活动，进行政策宣讲、经验分享、实践指导，并搭建校企对接平台，围绕就业、实习实训、产学研合作、职业技能提升等点位，组织高校毕业生走进用人单位、创业小镇和大学生创业板孵化培育基地等实地体验。

另外，全市各区将持续针对困难家庭（个人）高校毕业生的具体状况和需求，分类建立台账，实施“一人一档”“一生一策”精准帮扶，精细化施策促进就业，并积极引导离校未就业高校毕业生参加就业见习和职业培训，提高求职本领，增强就业能力。

活动期间，本市将持续在“北京毕业生就业创业服务平台”、北京市人力资源和社会保障局官方网站“就业超市”和“北京高校大学生就业创业信息网”以及“好工作”“百姓就业”“成功就业”“国企直聘”等公众微信号，多渠道发布就业岗位信息，为毕业生提供快捷高效的信息化服务。（记者 代丽丽）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经