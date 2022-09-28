本报记者 李 婕

目前，深江铁路珠江口隧道广州南沙段建设正有序推进。该隧道全长13.69公里，海底最大埋深达115米。深江铁路建成通车后将实现深圳前海自贸区与广州南沙自贸区半小时高铁互联互通，助力打造“轨道上的大湾区”。图为9月27日，施工人员在深江铁路珠江口隧道广州南沙段巡视。

新华社记者 刘大伟摄

杭州西站位于浙江省杭州市余杭区，是合杭高铁湖杭段最大的新建车站，规划引入沪乍杭、杭临绩、合杭、杭温四向铁路，将衔接上海、南京、合肥、武汉等多个方向，是杭州西向的门户枢纽。日前，杭州西站随着合杭高铁湖杭段同步开通运营。图为杭州西站候车大厅。

窦瀚洋 罗春晓摄影报道

重大基础设施建设是经济社会发展的重要支撑，今年以来，在扩大有效投资、助力稳住经济大盘中发挥了积极作用。9月26日，国家发展和改革委员会召开以重大基础设施建设为主题的专题新闻发布会介绍，党的十八大以来，中国基础设施整体水平实现跨越式提升，有力地支撑保障了经济社会发展。

基础设施建设成果可感可知

从港珠澳大桥、北京大兴国际机场、南水北调东中线等重大工程竣工投运，到“县县通公路”“村村通宽带”，基础设施建设成果可感可知。国家发改委基础设施发展司司长郑剑介绍，党的十八大以来，中国交通、能源、水利和新型基础设施发展取得了历史性成就。

设施网络化水平不断提高。到2021年底，中国综合交通网总里程突破600万公里，220千伏及以上输电线路84.3万公里，光缆线路总长度达到5481万公里，分别相当于10年前的1.3倍、1.7倍和3.7倍，高铁、高速公路、电网、4G网络规模等长期稳居世界第一。

服务质量能力持续提升。高速铁路对百万人口以上城市覆盖率超过95%，高速公路对20万以上人口城市覆盖率超过98%，民用运输机场覆盖92%左右的地级市，具备条件的建制村实现通硬化路、通宽带、直接通邮，农村自来水普及率提高到84%左右，4G、5G用户普及率达到87%左右。

创新驱动能力显著增强。全球第一条量子保密通信骨干线路“京沪干线”建成，全球电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远的吉泉±1100千伏直流输电工程顺利投产，中国天眼、全超导托卡马克装置、上海光源等实现世界领跑。

郑剑说，下一步还将加快构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。

新型基础设施投资前景向好

新型基础设施建设，一头连着扩大内需和改善民生，一头连着技术创新和产业发展，对优化投资结构、以高质量供给创造新需求具有重要的现实意义。

国家发展改革委创新和高技术发展司副司长张志华说，在社会各界的共同推动下，我国新型基础设施建设已取得初步成效，总体可以概括为三个“加快”。

信息基础设施加快升级。从网络设施看，移动通信从“4G并跑”到“5G引领”，下一代互联网技术加快应用，网络规模和应用水平全球领先；从空间设施看，已初步建成卫星遥感、卫星通信广播、北斗导航定位三大系统构成的国家民用空间基础设施体系，具备连续稳定的业务服务能力。

融合基础设施加快布局。立体智能交通体系加速构建，无人码头、自动驾驶等交通运输新形态不断涌现，90%以上机场实现“无纸化”便捷出行，智慧设施正在进入千行百业。

创新基础设施加快优化。中国已经建成体系较为完备的重大科技基础设施，布局建设的77个国家重大科技基础设施中，32个已建成运行，部分设施迈入全球第一方阵。

“‘十四五’乃至未来较长一段时期，我国新型基础设施建设投资前景持续向好。”张志华说，今年以来，国务院出台支持重大基础设施建设等相关政策，都将新型基础设施纳入支持重点。随着这些政策的落地，一批新型基础设施建设工程将加快启动实施，为稳定投资、扩大内需发挥积极作用。

“东数西算”工程初见成效

今年2月，“东数西算”工程启动实施，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽，设立10个国家数据中心集群，正式拉开了构建全国一体化大数据中心体系的大幕。“半年多来，我们按照既定部署加快推进，‘东数西算’工程初见成效。”张志华说。

目前，8个国家算力枢纽节点建设方案均进入深化实施阶段，起步区新开工数据中心项目达到60余个，新建数据中心规模超过110万标准机架，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。特别是西部地区数据中心占比稳步提高，全国算力结构逐步优化。

据介绍，国家发改委会同有关方面，充分运用中央预算内投资、政策性开发性金融工具、地方政府专项债等，支持国家算力枢纽和数据中心集群建设。同时，鼓励和支持各地出台电力、网络、用水、用能等方面的配套政策，特别是在绿色能源使用方面大胆探索、创新方式，保障国家算力枢纽顺利建设。

张志华表示，下一步，将进一步加强数据中心工程建设与用网、用地、用能、用水等配套政策同步落实，推动重大工程项目尽早建成应用。统筹用足用好中央预算内投资、各类金融工具、单列能耗等政策手段，支持国家算力枢纽和国家数据中心集群早日发挥作用。

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经