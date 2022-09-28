本报北京9月27日电 （记者罗珊珊）27日，商务部印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍支持外贸稳定发展有关情况。

“今年前8个月，中国进出口规模达到27.3万亿元，同比增长10.1%，中国外贸再次展现较强的韧性与活力。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，与此同时，进出口保持稳定增长压力在加大，有必要出台新一轮稳外贸政策，为企业纾困、解难、助力。

增强外贸履约能力，进一步开拓国际市场。文件提出，各地方要强化防疫、用能、用工、物流等方面保障，确保外贸订单及时履约交付；要研究优化出口信用保险中长期险承保条件；把外经贸发展专项资金加快用到位；支持企业参加各类境外自办展会，鼓励有条件的地方扩大境外自办展会规模，持续提升“代参展”成效，对外贸企业人员常态化疫情防控下出国出境参展、商洽业务的，要进一步加强服务保障；扩大即将召开的秋交会，也就是第132届广交会线上展参展企业范围，延长广交会线上展示时间。

激发创新活力，助力稳外贸。文件提出要增设一批市场采购贸易方式试点、增设一批进口贸易促进创新示范区、增设一批跨境电子商务综合试验区；出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施；加快出台便利跨境电商出口退换货的税收政策。

强化保障能力，促进贸易畅通。文件提出要提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运；持续清理口岸不合理收费；推介口岸提质增效经验做法；加强对外贸企业的通关便利化服务保障，实现到港货物快进快出等具体措施。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 02 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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