人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

增设一批市场采购贸易方式试点

新一轮稳外贸政策发布（权威发布）

2022年09月28日05:46 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京9月27日电  （记者罗珊珊）27日，商务部印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》，国新办举行国务院政策例行吹风会，介绍支持外贸稳定发展有关情况。

　　“今年前8个月，中国进出口规模达到27.3万亿元，同比增长10.1%，中国外贸再次展现较强的韧性与活力。”商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，与此同时，进出口保持稳定增长压力在加大，有必要出台新一轮稳外贸政策，为企业纾困、解难、助力。

　　增强外贸履约能力，进一步开拓国际市场。文件提出，各地方要强化防疫、用能、用工、物流等方面保障，确保外贸订单及时履约交付；要研究优化出口信用保险中长期险承保条件；把外经贸发展专项资金加快用到位；支持企业参加各类境外自办展会，鼓励有条件的地方扩大境外自办展会规模，持续提升“代参展”成效，对外贸企业人员常态化疫情防控下出国出境参展、商洽业务的，要进一步加强服务保障；扩大即将召开的秋交会，也就是第132届广交会线上展参展企业范围，延长广交会线上展示时间。

　　激发创新活力，助力稳外贸。文件提出要增设一批市场采购贸易方式试点、增设一批进口贸易促进创新示范区、增设一批跨境电子商务综合试验区；出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施；加快出台便利跨境电商出口退换货的税收政策。

　　强化保障能力，促进贸易畅通。文件提出要提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运；持续清理口岸不合理收费；推介口岸提质增效经验做法；加强对外贸企业的通关便利化服务保障，实现到港货物快进快出等具体措施。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月28日 02 版）
(责编：白宇、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融助力兴产业 奏响帮扶富民曲（组图）
　　俯瞰理塘县城。人民网记者 张若涵摄 “理塘”藏语“勒通”，意为犹如铜镜的广阔坝子。…
面向世界科技前沿 向科技广度和深度进军
　　2020年9月11日，习近平总书记在科学家座谈会上，对科学家和广大科技工作者提出明确要求：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。”在党的二十大召开前夕，人民网启动“跨越山海，奔向未来”科技创新调研行活动，以“四个面向”为框架，记录科技兴国、科技强国征程上的奋进伟力。即日起推出系列稿件。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部