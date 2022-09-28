数据来源：国家发改委、商务部、中国贸促会

今年以来，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行持续企稳回升，全国实际使用外资稳定增长。

纵览全球市场，中国市场的吸引力何在？为何外资长期看好？他们的积极判断，体现了对中国经济的信心。本报记者采访了多家国际知名金融机构，分析互利共赢背后的理性逻辑。

——编 者

贝莱德集团

中国在全球资产配置中有独特价值

贝莱德中国区负责人 汤晓东

无论是对贝莱德还是全球投资者来说，作为全球第二大经济体，中国市场的投资机会都至关重要。中国市场兼具高质量与增长潜力，这是全球其他市场无法替代的特质，使其在全球投资者的整体资产配置中具有独特价值。今年以来，面对国内外风险挑战，中国经济展现出强大韧性，保持稳健增长。贝莱德相信并长期看好中国市场的潜力与弹性，始终看好中国经济的长期发展。

目前，贝莱德在中国的投资正稳步推进。2021年6月，贝莱德获批公募基金牌照，成立外资独资公募基金公司——贝莱德基金。迄今为止，贝莱德基金已成功发行3只公募产品。今年5月，贝莱德基金成为首家参与合格境内有限合伙人（QDLP）试点的外资独资公募基金管理公司。

同样在2021年，贝莱德和建设银行全资子公司建信理财及新加坡主权基金淡马锡的合资理财公司——贝莱德建信理财于5月获批。今年2月，贝莱德建信理财成为首家获批养老理财产品试点的合资理财公司，并成功发行首只养老理财产品。

我们欣喜地看到，无论国际形势如何变化，中国都坚定不移扩大对外开放。我们非常有信心，中国将持续为外资和本土资管机构营造良好的市场氛围，从而进一步提振市场信心，吸引更多境内外资本入市。

贝莱德进入中国以来，一直见证着中国经济的发展。中国市场的持续开放、中国经济的跨越式发展、城市化进程的稳步推进，以及居民收入和消费能力的攀升，对外资具有极大的吸引力。近年来，中国加快构建新发展格局，不断加大创新力度，不断改善市场环境，为国际投资者带来持续稳定的回报，中国经济正吸引越来越多的企业将目光投向更多新领域。

展望未来，我们依然保持对中国权益资产的乐观态度，并认为中国市场中蕴藏着丰富的投资机会。过去几年，尽管全球宏观环境充满了不确定性，但中国有一批优秀企业，依托于企业家精神和一流团队、庞大的市场需求、强大的产业集群优势，取得了强劲的增长，我们对这些优秀企业的未来充满信心。

（本报记者谢卫群采访整理）

瑞 信

搭建中国机遇与国际资本间的桥梁

瑞信中国区首席执行官 胡知鸷

上世纪50年代，瑞信首次踏上中国这一孕育着巨大潜力与希望的市场。多年来，我们见证了中国金融事业发展的历程，是中国金融市场持续改革开放的亲历者、贡献者与受益者。

瑞信在中国的发展，离不开改革开放政策带来的诸多机遇。2008年，瑞信与方正证券共同出资在北京成立了瑞信方正证券，这也是2007年底中国证监会修改《外资参股证券公司设立规则》后第一家获批设立的中外合资证券公司。2021年，随着合资证券公司业务范围逐步放开，瑞信证券在原有投资银行业务的基础上，获得证监会北京监管局核准变更业务范围，增加证券经纪、证券投资咨询、证券自营业务。

今年9月8日，方正证券发布公告称，拟以11.40亿元的价格向瑞信转让瑞信证券49%的股权。交易完成后，瑞信将持有瑞信证券100%的股权，瑞信证券将成为一家外资全资控股券商。

未来我们将继续深耕中国市场，推动瑞信的本土化。我们的目标不仅是实现对瑞信证券全资控股，更是通过持续在中国广纳贤才，将瑞信的全球综合银行业务实力及全面的金融产品、服务带给国内外客户。

当前世界面临诸多挑战，中国经济依然展现强大韧性。我们坚信，随着中国资本市场深度融入全球化的步伐加快，中国将迎来更加广阔的发展空间。

近年来，中国在基础设施建设、资本市场建设、应对气候变化等多个领域推动高质量发展，由此带来的巨大市场机遇和潜力，正吸引着全球投资者的目光。我们预计，中国市场在应对气候变化领域的巨大投入和发展决心将成为金融市场贡献力量的窗口，也将成为投资者在未来几十年间的关键投资方向。在实体经济方面，中国拥有全球最完整、规模最大的工业体系，疫情冲击之下，中国制造业再次彰显了强大的全球竞争力。

对于瑞信而言，中国市场的重要地位不会动摇，我们将继续投资中国、融入中国，通过优质的产品与服务，搭建中国机遇与国际资本之间的桥梁。

（本报记者欧阳洁、栾心怡采访整理）

德意志银行

中国资本市场开放力度不断加大

德意志银行中国区总经理 朱 彤

1872年，德意志银行在上海设立第一家海外分行。150年来，我们始终致力于发挥积极作用，促进德国乃至全球市场与中国市场间的经贸往来。

近年来，随着中国资本市场对外开放力度不断加大、营商环境日益优化，德银中国抓住市场机遇，持续加大在中国资本市场的布局，在获取新牌照、开拓新业务方面取得了长足进展，是中国金融开放的直接参与者和受益者。

2019年，我们获批非金融企业债务融资工具A类主承销商的牌照，这是银行间债券市场最全面的国内主承销牌照。2020年获得证券投资基金托管牌照并于次年正式展业。2021年，我们获得国内公开市场业务一级交易商资格，并成为上海黄金交易所外资金融类会员。2022年，德意志银行成为首家接入北京证券交易所的欧盟银行，支持合格境外投资者进行股票交易。

今年8月，德银中国成为首批入选中国人民银行碳减排支持工具范围的欧资银行，这体现了中国政府进一步开放金融领域的决心和对可持续发展的坚定承诺。可持续发展是德意志银行集团战略的重要组成部分，我们将继续发挥专业优势和桥梁作用，推动中国绿色金融规则与欧洲及国际标准的交流与接轨，不断扩大中欧共同利益，促进中欧经贸交流与合作。

未来德银中国持续看好中国市场，将继续扩大在华业务布局，特别关注4个方面的趋势：一是跨国企业与海外机构投资者布局中国市场的长期趋势不变，跨境投融资需求持续提升；二是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效加速了亚太经济体互联互通与贸易合作，未来将有更多中资企业和机构积极拓展海外业务；三是随着中国推进“双碳”工作，可持续金融与转型金融的需求增大；四是中国财富管理行业拥有巨大的发展潜力，国内客户对风险管理、企业转型等服务的需求将增长。

展望未来，我们将综合集团优势，利用在亚洲、欧洲等市场的业务网络，提供高效、迅捷的金融服务，支持中外企业和机构实现长远发展。

（本报记者欧阳洁采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 07 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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