本报记者 李心萍

核心阅读

今年以来，失业保险援企稳岗政策力度不断加大。1至8月，各地已向1120.1万户次企业发放稳岗资金646.3亿元，帮助市场主体对冲用工成本、缓解经营压力，企业稳岗留工更有底气。

入账133985元。日前，亚萨合莱自动门系统苏州工厂厂长金明意外收到了人社部门发来的“红包”，备注为稳岗返还。“无需申请直接入账，这样的政策支持太给力。”金明说。

今年以来，人社部门不断加大失业保险援企稳岗政策力度。最新数据显示，1至8月，各地已向1120.1万户次企业发放稳岗资金646.3亿元。稳岗资金直达市场主体，助力稳市场主体稳就业。

对冲用工成本

缓解经营压力

“50多万元的稳岗返还资金对我们这种零售企业帮助很大，有力稳定了员工队伍。”6月初，天虹数科商业股份有限公司收到了今年第一笔失业保险稳岗返还资金，公司副总经理徐楠介绍，这笔钱将用于帮助员工缴纳社保费。

“我们共收到失业保险稳岗返还103.94万元，将用于员工培训和生活关怀，帮助大家坚定信心。”深圳航空无锡分公司副总经理冯斌说，近年来，航空业面临较大困难，人社部门的惠企政策给了企业信心。

失业保险稳岗返还，是指对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，且不裁员或少裁员的企业，可按不超过该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的一定比例给予稳岗返还。

“失业保险稳岗返还自2015年开始实施，是对企业承担稳定就业岗位社会责任的一种激励，也是预防失业的一项重要举措。”人社部失业保险司有关负责人说，7年来，共向1298万户次企业发放了2584亿元稳岗资金。

今年以来，为扎实稳经济保就业保民生，失业保险稳岗返还力度进一步提升，将中小微企业的返还比例由60%最高提至90%，大企业由30%提至50%。

随着政策的落地实施，一笔笔资金快速直达企业。人社部数据显示，1至8月，各地已向721.1万户企业发放稳岗返还资金448.4亿元，受益企业和返还资金分别是去年全年的1.8倍和1.9倍，超半数参保企业受益。

不仅如此，政策还采用了“免申即享”经办模式，让企业可以最便捷、更快速地享受政策红利。

深圳市社保局工作人员王晓芳介绍，稳岗返还发放标准涉及企业划型，但政策实施时，上年度企业类型名单尚未发布，深圳对所有符合条件的企业都按最低30%的比例先行发放了首批稳岗返还资金。9月底前将按政策补足相应比例。“这保证稳岗返还资金能迅速发放到位，最大限度帮助企业。”王晓芳说。

“企业免跑腿、免申请、免填表，政府是诚心诚意帮企业、给实惠。”从知晓政策到资金到账，全程无需申请，徐楠给“免申即享”经办模式点了大大的赞。

新增两项补助

全力稳定就业

今年以来，在提高失业保险返还比例的基础上，人社部门还创新推出一次性留工培训补助政策和一次性扩岗补助政策。

人社部失业保险司有关负责人介绍，一次性留工培训补助政策，主要用于支持中高风险疫情地区和5个特困行业的参保企业稳岗拓岗。只要地市或者区县本年度内累计出现1个以上中高风险地区，即可启动政策，原则上按每人不超过500元的标准发放。

9月，走在吉林延吉市的路上，烟火气已重新回归。位于公园路的丰茂烤串店，客人们隔桌而坐，店内香气四溢。受疫情影响，此前这家店停业了将近两个月。关键时刻，门店所属延吉市丰茂德尚餐饮管理有限公司的账户，意外地收到了一笔留工培训补助资金。

“此前，我们已经收到了失业保险稳岗返还资金，没想到还有新的政策支持。有了政策支持，延吉两个店60多名员工一名都没有失业。”公司经理玄今花说，如今，不仅延吉门店的生意回暖，公司在上海的11家店经营也逐步恢复。

“稳岗返还是常态支持，是助力市场主体长期经营的制度性安排；一次性留工培训补助是应急帮扶，是解企业燃眉之急的阶段性举措。”人社部失业保险司有关负责人说，因此，只要参保单位符合条件，两项政策可叠加享受。

据介绍，一次性留工培训补助政策4月份出台后，已有395.7万户企业享受到补贴196.8亿元。

一次性扩岗补助政策，主要是指对招用2022届应届毕业生，且签订劳动合同，并为其缴纳失业保险费1个月以上的企业，按规定标准发放一次性扩岗补助。

“您好，我是就创中心的工作人员，根据大数据比对，您单位今年招用了14名毕业生，符合一次性扩岗补助政策。刚刚给您的企业账户上发放了一笔扩岗补助资金，共2.1万元，请及时查收。”9月23日下午，宁夏回族自治区银川市就创中心工作人员逐一向享受惠企政策的企业打电话提醒。

确认收款后，隆基光伏科技有限公司负责人表示：“中小企业最大的成本就是人力成本，这份‘惠企红包’太贴心，企业招聘更有底气了。”

“目前，我们已将政策范围扩大至吸纳2020届、2021届离校未就业毕业生和登记失业青年的企业。”人社部有关负责人说。

值得注意的是，一次性扩岗补助与一次性吸纳就业补贴不重复享受。1名毕业生的就业参保信息和身份只能由一户企业用于享受一次性扩岗补助。

人社部数据显示，截至目前，各地失业保险基金已向3.3万户企业发放补助1.1亿元，惠及高校毕业生10.3万人。各地的补助标准从1000元到1500元不等。

失业保险基金

总体运行平稳

惠企政策背后，失业保险基金的安全运行也备受关注。

“失业保险基金主要是由参保用人单位和职工依法缴费构成，是制度功能发挥的基本支撑。”人社部失业保险司有关负责人说。近年来，得益于经济持续稳定增长，失业保险参保人数不断增多。人社部数据显示，2021年末参加失业保险人数为22958万人，比上年末增加1268万人。全年失业保险基金收入1460亿元，支出1500亿元，年末失业保险基金累计结存3313亿元。

“目前失业保险基金具备一定规模的累计结余，总体运行平稳，具备应对规模性失业风险的能力。”人社部失业保险司有关负责人说。

该负责人介绍，为了确保失业保险基金的安全运行可持续，还将在3个方面下功夫：

加强基金运行监测。指导各地密切关注基金的运行状况，加强形势研判和政策协调，及时调整基金的支出结构，充分发挥省级调剂金作用，确保基金总体收支平衡。

加快基金省级统筹。针对不同层次统筹地区并存实际，加快推进基金的省级统收统支，更好解决基金结余分布不均衡带来的结构性矛盾，增强基金互助共济能力。

加大基金监管力度。指导各地健全基金审核、公示、拨付等监督机制，人防、制防、技防、群防“四防”协同，着力完善待遇申领信息化比对核查系统，严防基金风险，严厉打击违法行为，守护好人民群众的“救急钱”。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 11 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经