本报记者 李俊杰

合肥新站高新区管委会和美国康宁公司签约康宁汽车内饰玻璃三期项目，安庆经开区管委会和环新帝伯（安徽）新能源研发有限公司签约新能源汽车材料及零部件研发应用项目……9月20日下午，作为2022世界制造业大会重要活动之一的跨国公司对接会，共促成外企签约项目31个。

总部位于西班牙的E-21 PARTNERS国际集团现场与安徽宿州高新区管委会签约，计划投资1亿元建设智能终端制造工厂。据该项目外方负责人谢明介绍，今年年初，外方充分了解宿州高新区投资环境和相关政策，并于上半年多次进行实地考察。“不出园区就可以找到配套生产物料，可大大减少物流和时间成本。”谢明表示，完整的智能制造产业链和当地政府的贴心服务最终吸引他们落户于此。

“在宿州高新区管委会‘一对一’包保服务下，公司正稳步有序地开展项目前期工作，预计今年年底投产。”谢明说，“安徽营商环境优越。我们将在合作中促发展，一起为智能制造业发展共同努力、作出贡献。”

日本信浓株式会社是知名的小型精密电机企业。上世纪90年代，该公司就开始在中国投资建厂；12年前，在安徽合肥长丰县投资生产基地。2019年，借助世界制造业大会平台，合肥信浓马达有限公司追加投资了二期项目，进一步扩大产能；本届大会上，又与长丰县经开区管委会签订了涉资1亿元的空气净化机用小型电机生产线技改项目。

“多年来在中国投资的经历，让我们明显感到中国制造业在飞速发展。原先，我们生产所用的零部件大部分都需要从日本生产和采购。如今，中国制造的零部件精度越来越高，产业链以及物流条件越来越完善，我们所用的大多数零部件都不再需要进口。”合肥信浓马达有限公司副总经理山口浩二说，“中国制造持续向好，我们公司在这片沃土上也会发展得越来越好。”

本届大会上，还有一场重磅洽谈会举行——皖德企业对接会。近120家皖德企业代表在现场进行“一对一”洽谈，70多位德企代表受邀参与，共商未来合作。

马丁格工业技术（天津）有限公司董事长安德烈亚斯·迪林也在其中，该企业主要涉及汽车行业质量检测认证相关业务。“此次安徽之行的目的是在这里寻求机会、促成合作。”安德烈亚斯·迪林告诉记者，近些年，安徽引进了包括大众汽车等在内的众多德国企业，同时安徽还拥有比亚迪、蔚来、江淮、奇瑞等众多汽车企业。“安徽市场前景广阔、发展潜力巨大，我们期待在不久的将来能来安徽发展。”

如今，安徽与德国企业的交流互动越来越频繁。据了解，安徽省已建成6个中德（安徽）合作产业园区；世界500强德国大陆集团在合肥独资设立首个轮胎生产基地，累计投资近50亿元人民币，目前已完成三期扩建；大众汽车集团与安徽江淮汽车集团股份有限公司合资设立的江淮大众汽车纯电动车项目是安徽省初始投资额最大的外资项目，累计完成固定资产投资50.6亿元，研发中心一期已投入使用……

“我们的首台试制白车身于今年6月22日正式下线，计划9月底实现首台试制车下线。”大众汽车（安徽）有限公司首席执行官葛皖镝表示，“虽然新冠肺炎疫情带来了一些挑战，但是我们对未来充满信心。当地政府的努力让我们感受到了不起的‘安徽速度’，期待跟合作伙伴在这里一起发展。”

德国工商大会上海代表处首席代表马铭博在接受记者采访时表示，这是他第一次来安徽，也是首次参加世界制造业大会。“大会期间，我看到了很多业界最新的高科技设备。同时，世界制造业大会也是一个非常好的平台，我们把70多家德国企业带到安徽，正是想让这些企业看到安徽在制造业领域的发展潜力，探索共同交流合作的机会。两国企业在制造业上充满实力，希望今后能各扬所长，在智能制造、数字技术等方面开展更多更高质量的合作。”马铭博说。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 15 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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