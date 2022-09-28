本报记者 徐 靖

图①：埃夫特智能装备有限公司技术人员正在对出厂前的机器人进行检验。

程 兆摄

图②：位于江淮蔚来生产基地的自动化生产线。

李长龙 张大岗摄影报道

图③：海螺集团特大型水泥熟料生产基地远瞰。

吴志国摄

集中签约项目567项，总投资3794亿元；第三代量子测控一体机等一大批新技术、新产品精彩亮相；约200位重要境外来宾应邀出席……9月23日，2022世界制造业大会在安徽合肥落下帷幕，大会取得瞩目成果、赢得各方赞誉。

由工业和信息化部、科技部、商务部、安徽省人民政府等共同主办的世界制造业大会，自2018年以来已举办5届。如今，世界制造业大会的影响力越来越大、联动性越来越强、带动力越来越足。

在世界制造业大会推动下，安徽制造业取得重大进展，“十三五”以来，安徽规上工业增加值年均增长8.2%，增速在全国居第四位，制造业、数字经济增加值突破1万亿元。全球10%的笔记本电脑、20%的液晶显示屏在安徽生产，全国每3台冰箱、4台洗衣机、5台空调就有1台是安徽制造。

本届大会以“制造世界·创造美好”为主题，聚焦开放合作、前沿科技、权威发布、“双招双引”，线上线下结合，致力于打造“展洽结合、双线融合、永不落幕”的平台。

安徽省委书记郑栅洁在本次世界制造业大会开幕式致辞中表示，安徽将把创新作为最新动力，把数字赋能作为最关键举措，把深化改革作为最大红利，把扩大开放作为最鲜明标识，把营商环境作为最响亮的品牌，推动制造业高质量发展，迈步制造业强省。

拓展合作交流新领域

“当前世界经济面临更大的下行风险和不确定性，在这一关键的时刻举办本次世界制造业大会，给世界经济提供了深化交流、共谋合作的平台。”在2022世界制造业大会开幕式上，全球中小企业联盟全球主席克里斯蒂安·武尔夫表示。

上海市委常委、副市长张为说，希望沪皖两地不断开辟新的实践领域，携手为长三角一体化发展作出更大贡献。

寻求合作，共谋发展。中德新能源汽车产业发展论坛，皖以现代农业合作对接会，“百家侨企”“百家港澳企”项目对接暨巢湖侨创峰会，跨国公司对接会……2022世界制造业大会期间，来自国内外相关领域的专家学者及企业代表对接洽谈、共商合作。

本次大会设置展区包括大国制造专题展、“三首”产品展、“专精特新”展、工业设计展、工艺美术展，以及首次由美国、德国、日本、韩国和以色列等国家企业参加的室外农机展。

本次大会共征集参展企业645家，既有世界500强、中国500强企业，也有独角兽企业、专精特新“小巨人”企业。应邀出席本次大会的约200位重要境外来宾中，包括部分外国政要、22位驻华使节及安徽友好省州代表、25个国际组织及境外商协会负责人等。

展示最新产品，搭建企业合作新平台

大会期间，西安交通大学国家技术转移中心合肥分中心工作人员程浩庆每天都到展厅来。展厅里“黑科技”众多，“天仙星座”首发星“巢湖一号”SAR卫星、大有时空北斗导航定位系统、战鸿载人固定翼“空中应急指挥机”、铜铟镓硒发电玻璃饰面构件等一批新产品、新技术、新应用集中亮相吸引眼球。

程浩庆告诉记者，自己重点关注“专精特新”展，西安交通大学有3D打印相关技术和成果，希望可以找到合适的企业进行合作，推进成果转化和产品落地。

程浩庆说，今年第一次参加世界制造业大会，对安徽制造业发展成就十分惊叹。“安徽十分重视科技成果转化，通过企业出题、政府搭台、高校揭榜等方式，加速企业与高校的合作。”

依托校企合作等方式，安徽在培育“专精特新”中小企业方面成绩亮眼。据了解，安徽累计培育3218户省级“专精特新”中小企业，先后争创4批国家级专精特新“小巨人”企业共477户，占全国的5.3%，数量居全国第七位。

搭平台、促合作。2022世界制造业大会共举办开幕式暨主旨论坛、巡馆、专题活动、平行论坛、“六百”项目对接等各类重要活动，为企业搭建良好的合作平台。

“首次参会，收获不小。”北京亚信数据有限公司董事长沈丹婷坦言“不虚此行”。大会期间，她先后与多位商协会负责人、参会企业家代表等，在数字公共服务、产业数字化、工业大数据运用等方面进行深入交流，达成了一些初步合作意向。

“世界制造业大会已成为安徽发展高端制造、先进制造的展示平台，集中亮相的一批新产品、新技术、新应用，既有‘高精尖’的大国重器，也有‘接地气’的生活应用，充分展现了安徽近年来在工业领域的创新成果和‘智’造魅力。”沈丹婷表示。

聚焦“双招双引”，增强发展新动能

今年6月，比亚迪合肥基地第一辆整车下线。比亚迪与合肥的“牵手”，是近年来安徽持续推进“双招双引”工作的成果。如今，安徽新能源汽车产业已聚集10家整车企业和约1200家配套企业，去年新能源汽车产量突破25万辆，居全国第五位。

世界制造业大会同样是安徽“双招双引”的展示会、推介会。

“合肥这些年的变化太大了，当地政府的政策支持力度让我感受了‘合肥速度’‘合肥温度’‘合肥广度’，尤其是合肥在产业上快速崛起，未来发展具有很大潜力。”在2022世界制造业大会上，来自昆山的参展企业代表孙长彬说。今年2月，孙长彬所在的企业已经在合肥建设了研发、生产基地。

今年上半年，安徽省十大新兴产业“双招双引”开工项目3202个、总投资13059亿元，新增投产项目1341个、总投资5021亿元，带动全省制造业投资增长21.4%。

未来，安徽省将继续扎实推进制造业提质扩量增效“4116”行动计划，打造新一代信息技术、汽车及零部件、装备制造、新材料4个万亿产业，打造现代化工、智能家电等10个千亿产业，培育10个千亿企业和60个百亿企业，形成产业链、创新链、资金链、人才链等“多链协同”的产业生态。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 15 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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