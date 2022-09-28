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插上“数字”翅膀

本报记者  游  仪
2022年09月28日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　自动垃圾分类的机器人、水域环境全天候监测全智能预警的监管平台、可用于运输物件的“机器狗”……在2022世界制造业大会上，围绕高端装备制造、新材料等领域，多款“智能制造”产品和应用层出不穷。

　　握住打印笔，按下开关键，温热的凝胶随即溢出笔尖，在塑料板上细心勾勒，一副镜框初步成型，描绘镜腿、拼接组装……一个借助3D技术打印的眼镜便已完成。在2022世界制造业大会“专精特新”展区，参观者们围在桌前，发出阵阵惊叹。

　　作为一家省级“专精特新”企业，安徽三绿实业有限公司主要从事3D打印聚乳酸耗材的研发、生产。“定制鞋垫、花瓶摆件，甚至凭空想象出来的东西，都能通过3D打印技术实现。”企业工作人员朱雅丽举起一只打印笔向记者介绍。

　　如今，安徽把数字赋能作为关键举措，推动企业数字化、网络化、智能化转型发展。全省累计培育3218户省级“专精特新”中小企业，争创国家级专精特新“小巨人”企业共477户，数量居全国第七位。安徽加大力度推进工业互联网发展，截至今年6月，安徽省内重点培育工业互联网平台176家，各类平台已连接412万台设备、3523个工业APP、3533个工业模型。

　　从“专精特新”企业你追我赶，到工业互联网发挥产业要素连接和资源配置作用，近年来，蓬勃发展的制造业成为安徽在全国经济发展格局中“进位进阶”的重要支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月28日 15 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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