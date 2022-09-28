本报记者 徐 靖

将谈话内容实时转换成文字的办公电话，实现视听同步的双屏翻译机，能实现语音控制的智能激光笔……在2022世界制造业大会上，大批与声音有关的新产品、新技术受到追捧，这些产品来自多家不同的安徽企业，有着一个共同的“标签”——中国声谷。

9月21日，在2022世界制造业大会软件专场发布活动上，“中国声谷十周年创新创业成果”正式面向社会发布。

中国声谷作为我国首个定位于人工智能领域的国家级产业基地，自2013年落地合肥以来，通过搭建平台、构筑生态，为企业提供扶持服务，中国声谷实现了以创新之“脉”壮产业之“骨”的蜕变。据介绍，截至2021年底，中国声谷入驻企业达1423家，招商引资成效显著。

为了更好地服务企业，中国声谷已建成具有核心技术的语音开放平台、类脑智能技术及应用平台、智能办公平台等18个公共服务平台。

科大讯飞开放平台商业化部门负责人陈其山经常接到来自全国各地的订单。“很多企业在产品硬件方面拥有各自优势，但在软件方面仍有提升空间。随着企业发展，大家对产品的需求更加多元，希望能够找到优质的合作伙伴。”陈其山说。以科大讯飞开放平台为例，目前已开放507项人工智能产品及能力，聚集超过350万开发者团队。

2020年底，中国声谷实现“营业收入超千亿”的阶段目标，2021年底中国声谷营业收入达到1378.6亿元，整体保持较快增长态势。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 15 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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