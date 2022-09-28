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推进产教融合

本报记者  田先进
2022年09月28日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　9月21日，在安徽省合肥市高新区的中国声谷研发中心大楼里，一场以“深化交流  融合共进”为主题的工信部部属高校与安徽省产教融合交流活动正在进行。来自工信部、安徽省政府以及相关高校、企业的近百名代表齐聚一堂。

　　在2022世界制造业大会开幕式上，工信部副部长王江平与安徽省副省长何树山代表部省双方签订产教融合合作协议。工信部部属的7所“双一流”高校与安徽167家单位正式签约合作项目323个。合作内容涵盖共建科研创新平台、推动科技创新成果转化、促进产学研深度合作、举办国际化高端论坛等。

　　安徽省经济和信息化厅党组副书记、副厅长杨明介绍，工信部7所部属高校拥有众多国家级研发平台和高水平科研团队，在新一代信息技术、新材料、人工智能、高端装备、工业互联网等相关学科领域与安徽“十大新兴产业”方向高度契合。

　　近年来，安徽省还进一步深化高校学科专业结构改革，推动高等教育高质量发展，提升服务产业创新发展能力。

　　今年7月，安徽省政府印发《深化高校学科专业结构改革服务产业创新发展实施方案（2022—2025年）》。《方案》提出，到2025年，高等教育布局结构更加合理，符合条件的高校向应用型深度转型，高校区域功能定位与产业布局匹配度大幅提升。

　　安徽省教育厅厅长赵振华介绍，《方案》围绕提升教育链、人才链与创新链、产业链匹配度，体现了服务产业创新发展的导向。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月28日 15 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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