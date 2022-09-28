邱超奕

在复杂多变的发展环境下，企业要想寻求生机、赢得先机，赛道的新和旧并非决定性因素，关键还是做强自身

复杂多变的发展环境下，传统产业承压，很多企业都在求新求变。采访中，一些企业经常提及追赶“新赛道”，什么火就转做什么，认为只有追赶新风口，业绩才能起飞；如果赛道老旧，那么企业再努力也于事无补。

如何看待这种观点？最近的两则新闻，带给我们更多思考。

一则是关于电商。近期，易趣网关停。20多年前，易趣网曾是中国电商的“弄潮儿”，市场占有率高达80%。不过，由于因循守旧，缺乏创新，短短几年就在竞争中失去优势，最终关停。

一则是关于自行车。当下，随着各地兴起“骑行热”，许多自行车企业“老树开新花”，中高端自行车走俏，数千上万元的高性能、高品质自行车销售火爆，供不应求。

对比这两则新闻，我们会更清楚——新赛道不等于新优势，企业不主动作为，机遇只会白白溜走；旧赛道也不等于下坡路，企业只要肯发掘，总有新的增长点。企业要想寻求生机、赢得先机，赛道的新和旧并非决定性因素，关键还是做强自身。

做强自身，要更快更准满足需求升级。消费升级不光利好新产业，也给传统产业创造巨大机遇。比如近年来流行露营，就拉动了帐篷这个老产业。部分厂商一改从前老旧单一的款式，推出时尚美观、功能多样的新品，受到市场热捧。同样，在饮料中主打零糖、在家电中讲求节能、在服饰上突出国潮……这些传统产业中，谁能敏锐捕捉需求、改善供给，谁就能抓住机遇、脱颖而出。

做强自身，要爬上“微笑曲线”的顶端，争取更高收益。我国不少传统产业虽然规模大，但大而不强。比如自行车产业，多数厂商扎堆在低附加值的通勤车领域里竞争，由于变速器等核心技术被“卡脖子”，导致竞速车等高附加值产品竞争力弱。普通钢论吨卖，“手撕钢”论克卖；磷化工电子级产品是工业级产品售价的10余倍……可见，即便是老产业，谁坚持自主创新，跳出低水平竞争，谁就能赢取利润大头。

做强自己，要提升国际竞争力。在国内竞争激烈的产业，不妨将视线转向国际。超长待机、“四卡四待”、优化摄影……在非洲市场，中国品牌手机能独占鳌头，最重要的就是针对当地用户需求设计产品。我国传统产业有完善的工业体系和产业链供应链，谁能用好优势、拓展视野，谁就能实现“墙内开花墙外香”。

总的看，我国传统产业仍有很大的发展潜力，企业立足老赛道，也有新需求、高收益和新市场。只要向着人民对美好生活的向往求新求变，向着攻克关键核心技术求新求变，向着广阔的国内国际市场求新求变，企业就可以在自立自强中拥有更广阔的天地。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 17 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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