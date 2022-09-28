本报记者 王 珂

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国庆假期即将到来，相关部门扎实推动文明旅游工作，文明出游群体不断壮大，旅游企业服务不断优化，景区配套措施更加完善，文明旅游正成为越来越多游客的自觉行为。

教育引导结合制度建设，倡导文明旅游新风尚

“垃圾比以前少很多，打扫起来轻松多了。”在山东省临沂市莒南县一家景区，负责保洁的工作人员曹现芳说。前些年，景区保洁工作量大，尤其到了节假日，经常需要抽调人员打扫卫生。现在，曹现芳感受到了明显的变化：“越来越多游客不乱扔垃圾、不随地吐痰，养成文明旅游的好习惯。”

宣传文明旅游、发放文明旅游宣传手册、疏导交通、提示游客捡拾垃圾……每逢节假日，一支名为“莒南识字班”的文明旅游志愿服务队就会活跃在莒南县各大景点，为游客提供服务的同时引导文明出游。

伴随经济社会发展和人民生活水平提高，我国旅游市场快速发展，需求持续扩大。一些景区游客越来越多，但乱扔垃圾、破坏生态等不文明旅游现象也时有发生，不仅扰乱了景区正常秩序，也影响了其他游客的体验。近年来，相关部门坚持教育引导与制度建设相结合，持续推动文明旅游发展，倡导文明旅游新理念、新风尚。

《“十四五”旅游业发展规划》提出，“推进文明旅游”“整治旅游中的顽疾陋习，树立文明、健康、绿色旅游新风尚”“推进《文明旅游示范单位要求与评价》等标准实施，把旅游业建成精神文明窗口”“推进旅游志愿者队伍建设，在旅游公共场所建立志愿服务站点，组织志愿者开展文明引导、文明劝导”。

志愿服务成为倡导文明旅游的有效举措。文化和旅游部、中央文明办印发的《2022年文化和旅游志愿服务工作方案》提出，以倡导文明旅游为重点，推动旅游志愿服务高质量发展。以满足旅游者的旅游活动需求、提高旅游行业综合服务质量为目标，各地广泛招募旅游志愿者参与景区文明引导、游览讲解、质量监督、秩序维护、特殊群体游览帮扶、应急救援等各项服务，形成长期开展的志愿服务品牌项目。

莒南县从旅游服务全域共建入手，在不断推行标准化管理、加强旅游培训的同时，建起旅游志愿服务队，广泛吸收市民与旅游从业者加入，从游客需求出发，积极开展各类志愿服务活动，为文明旅游打卡，引导更多游客逐渐养成由内而外的文明旅游意识。

在宁夏回族自治区中卫市沙坡头旅游度假区，“沙坡头文明旅游志愿服务队导游分队”受到游客欢迎。景区设置文明旅游志愿服务站（岗），常态化开展文明引导、咨询讲解、便民服务等志愿服务活动，2021年共提供志愿服务3800余人次，引导游客文明出游。

优化文明旅游服务，让游客更加便利

“出发前的文明旅游提示很有用，可以避免因为不了解当地风俗引发的尴尬。”湖北省武汉市某金融机构员工马莎莎说，不久前她带孩子外出旅游，出发前，旅行团导游专门发来提醒文明旅游的信息，详细介绍了目的地的风土人情。“有了这些温馨提示，7天行程中，许多游客都很自觉地文明旅游。”马莎莎说。

旅游中的不文明行为，有的是受客观因素影响，比如游客容易因航班延误、景区拥挤、排队时间过长等产生负面情绪和不当行为，也有不少是因为对目的地文化缺少了解或者目的地服务设施不足导致的。正因如此，治理不文明旅游问题，既要培养文明旅游习惯，也要不断优化旅游服务，让游客更加便利。

目前，出发前的文明旅游宣讲，成为越来越多旅行社、旅行团的“标配”。通过积极发布旅游相关提示消息、做好行前文明宣导强化正面引导，以及出行中导游的及时提醒，可以有效减少旅途中的不文明现象。

文化和旅游部办公厅发布的《关于做好2022年文明旅游工作的通知》要求，进一步加大常态化疫情防控形势下文明旅游工作力度，扎实推动文明旅游工作规范化常态化，并明确了“指导督促A级旅游景区、星级饭店、旅行社、文博院馆等游客接待单位加强文明引导”“大力倡导文明旅游、绿色旅游、负责任旅游”“进一步加强硬件设施建设，完善配套设施和服务”等重点任务。

“旅游越来越方便，就拿卫生间来说，现在不仅数量更多了，环境也更加卫生，引导指示牌也更显眼。”在湖南省常德市汉寿县某景区，前来旅游的游客李伟说。汉寿县推动旅游产业高质量发展，加强旅游基础设施建设。汉寿县龙阳街道持续推进城镇更新提质，不断完善城区景点标识标牌、临时停车场、安全防护设施等基础配套设施建设，提升了城市宜居水平，也为游客文明出游提供更好的环境。

丰富文明旅游内涵，倡导绿色健康的消费观念

随着旅游市场的不断发展，餐饮消费规模也在持续增长。前几年，一些旅行团用餐后，桌上饭菜剩余较多的现象较为常见。有的是因为一些游客在自助用餐时点餐不合理，有的是由于饭菜质量欠佳。遏制旅游过程中的浪费行为，倡导绿色健康的消费观念，成为文明出游的重要内涵。

“制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准，将反对食品浪费的内容列入其中”“加强对游客的引导和提醒，督促游客在旅游过程中做到节约饮食、绿色消费”“加强行业监管和引领，组织开展禁止餐饮浪费专项行动”……针对文旅活动中的餐饮浪费现象，文化和旅游部出台了一系列有针对性的举措。

目前，很多旅游饭店、景区餐饮场所、旅行社等形成较为有效的引导方式，让厉行节约的风尚深入人心。有的餐厅在大堂张贴“倡导节约、杜绝浪费”的宣传海报；有的餐厅在点餐台设置提示，提醒游客按需取餐、适度点餐；有的餐厅制作了倡导节约的公益宣传片……这些做法对引导和鼓励人们科学饮食、减少浪费起到了较好作用。

随着旅游消费升级，人们旅游用餐需求从“吃得饱”升级为“吃得好”。菜单跟着需求走，提升餐饮质量，不仅可以提升人们的旅游体验，而且在遏制浪费方面能收到立竿见影的效果。为了更有效地遏制浪费，旅游企业积极优化旅游团餐，比如，针对来自不同地区的游客推出定制团餐，既充分考虑游客的用餐习惯、用餐食量以及健康营养等需求，又可以更加科学、合理地对团餐种类进行调整。这些尝试不仅提升了游客满意度，也有效减少了不必要的餐饮浪费。

文化和旅游部将制止餐饮浪费作为文明旅游工作的一项重要内容推进。去年，对行业标准《文明旅游示范单位要求与评价》进行调整，补充完善了勤俭节约、制止餐饮浪费相关内容。为鼓励更多力量开展文明旅游工作，最大化调动各类旅游企业及相关单位参与积极性，文化和旅游部评定北京市颐和园、河北省秦皇岛市山海关景区等47家单位为第一批国家级文明旅游示范单位。

文化和旅游部市场管理司相关负责人表示，首批国家级文明旅游示范单位将文明旅游工作与践行社会主义核心价值观相结合、与文明单位等品牌创建相结合、与志愿服务活动相结合，坚持抓疫情防控不放松，坚持抓文明旅游不松劲，不断提高从业人员文明素质、提升游客文明素养，树立了行业文明旅游工作的标杆。

专家认为，当前，文化和旅游加速融合发展，人们不仅想要看到最美的自然风景，也想感受最好的文化体验。实现这一愿景，需要每一个游客从小处着眼、从小事做起，以更高的标准践行文明旅游要求，让文明旅游成为旅途中的一道亮丽风景。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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