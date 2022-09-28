齐志明

科学完善的慢行交通系统，可以提升城市品质，满足多样化的出行需求，提高出行效率，降低汽车排放，具有很强的经济与社会价值

在花团锦簇、绿树成荫的生态绿道上慢步徐行，既能欣赏沿途美丽的风景，又能放松身心……如今，越来越多人享受到城市慢行交通系统带来的便利，也进一步激发了人们选择绿色低碳出行方式的积极性。

建设城市慢行交通系统，要把步行、骑自行车等慢速出行方式作为城市交通的重要组成部分。科学完善的慢行交通系统，可以提升城市品质，满足多样化的出行需求，提高出行效率，降低汽车尾气排放，具有很强的经济与社会价值。

近年来，许多地方大力倡导绿色低碳出行，加速构建慢行出行系统。比如，“十三五”期间，北京市实施慢行系统品质提升行动，完成3200公里非机动车道整治，建成全长6.5公里的北京市首条自行车专用路。今年8月发布的《2021年广州市交通发展年度报告》显示，2021年广州中心城区绿色出行比例达78%。慢行交通不仅是一种健康低碳的出行方式，也是高品质、人性化公共空间的组成部分。

中国自行车运动协会数据显示，我国参与骑行运动的人数已近千万。为更好满足人民群众对美好出行生活的需要、推动“健步悦骑”在更多城市蔚然成风，慢行出行系统建设还需加力前行。

加强慢行系统基础设施规划与建设，优化各类交通资源配置。如果说城市主干道与公共交通系统是“主动脉”，那么慢行交通系统就是“毛细血管”，畅通城市交通大循环，需要二者紧密配合、高效接驳。在城市规划中，不仅要留出更多的城市道路资源给步行和自行车，还要进一步统筹不同类型的公共资源，让各种交通出行方式得到合理发展和利用。要因地制宜编制城市绿道网建设规划，科学划定慢行片区，围绕医院、学校、地铁站周边等重点区域建设自行车接驳系统，让骑行成为更多人的选择。

增强安全意识，提升服务水平。通过设置骑行指示屏、地面反光设施、坡道防滑路面等，为安全骑行保驾护航。合理改造路口秩序，规范路口交通组织，解决好自行车停放难等问题。要对骑行需求量大的路段进行优化，保障慢行路权，改善树木遮阴效果，切实增强慢行系统的环境友好性及对人们的吸引力。

可以说，慢行系统发展越“快”，就越能为绿色出行和美好生活提供支撑。要进一步增强“慢行优先、公交优先、绿色优先”的绿色出行意识，加快形成宜行宜游的慢行网络，打造慢行交通友好环境，接力建设连续安全、便捷可达、舒适健康、全龄友好的慢行系统，助力实现碳达峰、碳中和，也让城市生活品质更高。

《 人民日报 》（ 2022年09月28日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经