人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

建好慢行系统  优化出行体验（市场漫步）

齐志明
2022年09月28日05:51 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　科学完善的慢行交通系统，可以提升城市品质，满足多样化的出行需求，提高出行效率，降低汽车排放，具有很强的经济与社会价值

　　

　　在花团锦簇、绿树成荫的生态绿道上慢步徐行，既能欣赏沿途美丽的风景，又能放松身心……如今，越来越多人享受到城市慢行交通系统带来的便利，也进一步激发了人们选择绿色低碳出行方式的积极性。

　　建设城市慢行交通系统，要把步行、骑自行车等慢速出行方式作为城市交通的重要组成部分。科学完善的慢行交通系统，可以提升城市品质，满足多样化的出行需求，提高出行效率，降低汽车尾气排放，具有很强的经济与社会价值。

　　近年来，许多地方大力倡导绿色低碳出行，加速构建慢行出行系统。比如，“十三五”期间，北京市实施慢行系统品质提升行动，完成3200公里非机动车道整治，建成全长6.5公里的北京市首条自行车专用路。今年8月发布的《2021年广州市交通发展年度报告》显示，2021年广州中心城区绿色出行比例达78%。慢行交通不仅是一种健康低碳的出行方式，也是高品质、人性化公共空间的组成部分。

　　中国自行车运动协会数据显示，我国参与骑行运动的人数已近千万。为更好满足人民群众对美好出行生活的需要、推动“健步悦骑”在更多城市蔚然成风，慢行出行系统建设还需加力前行。

　　加强慢行系统基础设施规划与建设，优化各类交通资源配置。如果说城市主干道与公共交通系统是“主动脉”，那么慢行交通系统就是“毛细血管”，畅通城市交通大循环，需要二者紧密配合、高效接驳。在城市规划中，不仅要留出更多的城市道路资源给步行和自行车，还要进一步统筹不同类型的公共资源，让各种交通出行方式得到合理发展和利用。要因地制宜编制城市绿道网建设规划，科学划定慢行片区，围绕医院、学校、地铁站周边等重点区域建设自行车接驳系统，让骑行成为更多人的选择。

　　增强安全意识，提升服务水平。通过设置骑行指示屏、地面反光设施、坡道防滑路面等，为安全骑行保驾护航。合理改造路口秩序，规范路口交通组织，解决好自行车停放难等问题。要对骑行需求量大的路段进行优化，保障慢行路权，改善树木遮阴效果，切实增强慢行系统的环境友好性及对人们的吸引力。

　　可以说，慢行系统发展越“快”，就越能为绿色出行和美好生活提供支撑。要进一步增强“慢行优先、公交优先、绿色优先”的绿色出行意识，加快形成宜行宜游的慢行网络，打造慢行交通友好环境，接力建设连续安全、便捷可达、舒适健康、全龄友好的慢行系统，助力实现碳达峰、碳中和，也让城市生活品质更高。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月28日 18 版）
(责编：白宇、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融助力兴产业 奏响帮扶富民曲（组图）
　　俯瞰理塘县城。人民网记者 张若涵摄 “理塘”藏语“勒通”，意为犹如铜镜的广阔坝子。…
面向世界科技前沿 向科技广度和深度进军
　　2020年9月11日，习近平总书记在科学家座谈会上，对科学家和广大科技工作者提出明确要求：“坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，不断向科学技术广度和深度进军。”在党的二十大召开前夕，人民网启动“跨越山海，奔向未来”科技创新调研行活动，以“四个面向”为框架，记录科技兴国、科技强国征程上的奋进伟力。即日起推出系列稿件。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部