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优化供应链管理体系，推动企业转型升级

数字赋能，挖掘团餐消费市场潜力（消费万花筒）

本报记者  林丽鹂
2022年09月28日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　东方饺子王、永和大王、金鼎轩、吉祥馄饨……在前不久闭幕的2022年中国国际服务贸易交易会上，琳琅满目的团餐服务让参观者大开眼界的同时，也一饱口福。其中，仅服贸会首钢园区就设有41个餐饮点位，能够同时接待1.3万人就餐。

　　团餐是一种为团体消费者提供就餐服务的餐饮服务形态，如为学校、机关单位、医院、大型企业等团体提供餐饮服务，或者是为大型赛事、各类型聚餐提供集中的餐饮服务。近日，中国烹饪协会在2022（第十七届）中国国际团餐产业大会发布了《2021年度中国团餐百强企业及大数据分析报告》。报告显示，2021年度团餐百强企业总营收比2020年增长27.0%，77.6%的企业营收和利润实现双升，体现出了行业强劲的复苏发展态势。

　　我国团餐市场潜力巨大。艾媒咨询数据显示，2021年中国团餐市场规模为1.77万亿元，中国团餐具备稳定的客户群体。随着团餐多样化发展和行业服务、技术的升级，预估2023年市场规模将达2.25万亿元。

　　目前，数字化正推动团餐与社会餐饮品牌融合。在今年服贸会上，参展人员只需要提前一天提交用餐需求，便能享受菜品准备、出餐制作、餐饮配送、现场分餐、餐后维护等环节的定制服务，还能实现用餐费用全程管理，优化支付流程，让用餐采购环节更加透明、高效。随着行业市场化程度持续提高，信息系统、现代供应链管理等加速渗透，拥有丰富供应链管理经验且客户积累深厚的团餐企业有望成长为行业龙头。

　　中国烹饪协会会长杨柳说：“互联技术的发展让团餐业展现出了强劲的市场活力。相关企业要进一步运用数字科技手段推动团餐服务转型升级，优化供应链管理体系，实现降本增效，进一步挖掘市场潜力。”


　　《 人民日报 》（ 2022年09月28日 18 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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