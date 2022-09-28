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交通运输部：今年1-8月交通固定资产投资达2.34万亿元

2022年09月28日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者王连香）在今日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部新闻发言人舒驰表示，今年1-8月，交通固定资产投资达2.34万亿元，同比增长6.6%。

其中，铁路建设完成投资4028亿元；公路建设完成投资17682亿元，同比增长9.5%；水运建设完成投资997亿元，同比增长8.6%；民航建设完成投资671亿元。从8月份来看，交通固定资产投资完成3312亿元，同比增长8.6%，保持了较好的增长态势。

舒驰介绍，下一步，交通运输部将继续坚持统筹发展和安全，积极扩大交通有效投资，为巩固经济恢复基础，增强发展后劲提供有力支撑。

一是持续推动政策落地见效。及时疏通堵点难点，协调解决困难问题。在用足用好已出台政策基础上，不断谋划完善政策工具箱。

二是加快完善资金要素保障机制。用好地方政府专项债券资金和政策性开发性金融工具。发挥国家有效投资重要项目协调机制作用，争取更多要素保障。强化项目前期工作质量和深度，全力稳在建、扩新建、增储备。

三是适度超前开展交通基础设施建设。发挥重大项目牵引作用，以联网补网强链为重点，不断完善“6轴、7廊、8通道”国家综合立体交通网主骨架，加快构建现代化交通基础设施体系。

(责编：王连香、高雷)
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