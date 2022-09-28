人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：今年第四季度收费公路货车通行费减免10%

2022年09月28日10:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月28日电 （记者王连香）在今日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部公路局副局长周荣峰介绍，今年第四季度，收费公路货车通行费减免10%。

周荣峰表示，交通运输部坚决贯彻落实，迅速会同有关部门研究具体落实方案，部署各地认真做好相关准备工作，确保减免政策不折不扣落实到位。目前各地正在按照要求，积极开展费率更新、复核验证和集成部署等相关工作，确保新费率可按时启用。

此次通行费减免的车辆范围是通行收费公路的所有货车；收费公路范围是经依法批准设置的所有收费公路（含收费桥梁和隧道）；减免时间从2022年10月1日0时起至12月31日24时结束。

周荣峰提醒，此次减免是在继续执行现有各类通行费减免优惠政策的基础上，全国收费公路统一对货车通行费再减免10%。其中，开放式收费公路以货车通过收费站收费车道的时间为准；联网收费高速公路，由于其通行费用是由ETC门架实时写入用户的通行卡或ETC设备中，所以以货车通过ETC门架的时间为准。此外，通行费减免后的收费规则是，MTC（人工收费）车辆按四舍五入取整到元，ETC（电子收费）车辆按四舍五入精确到分。

下一步，交通运输部将会同有关部门指导各地，全力推动通行费减免政策落地落实，同时，充分研判减免费期间公路网货车流量变化情况，对可能出现拥堵缓行的路段，提前采取有效措施，做好疏堵保畅，保障公路交通物流畅通，更好地服务疫情防控和群众生产生活。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：今年第四季度收费公路货车通行费减免10%
　　人民网北京9月28日电 （记者王连香）在今日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部公路局副局长周荣峰介绍，今年第四季度，收费公路货车通行费减免10%。 周荣峰表示，交通运输部坚决贯彻落实，迅速会同有关部门研究具体落实方案，部署各地认真做好相关准备工作，确保减免政策不折不扣落实到位。…
交通运输部：今年1-8月交通固定资产投资达2.34万亿元
　　人民网北京9月28日电 （记者王连香）在今日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部新闻发言人舒驰表示，今年1-8月，交通固定资产投资达2.34万亿元，同比增长6.6%。 其中，铁路建设完成投资4028亿元；公路建设完成投资17682亿元，同比增长9.5%；水运建设完成投资997亿元，同比增长8.6%；民航建设完成投资671亿元。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部