人民网北京9月28日电 （记者王连香）在今日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部公路局副局长周荣峰介绍，今年第四季度，收费公路货车通行费减免10%。

周荣峰表示，交通运输部坚决贯彻落实，迅速会同有关部门研究具体落实方案，部署各地认真做好相关准备工作，确保减免政策不折不扣落实到位。目前各地正在按照要求，积极开展费率更新、复核验证和集成部署等相关工作，确保新费率可按时启用。

此次通行费减免的车辆范围是通行收费公路的所有货车；收费公路范围是经依法批准设置的所有收费公路（含收费桥梁和隧道）；减免时间从2022年10月1日0时起至12月31日24时结束。

周荣峰提醒，此次减免是在继续执行现有各类通行费减免优惠政策的基础上，全国收费公路统一对货车通行费再减免10%。其中，开放式收费公路以货车通过收费站收费车道的时间为准；联网收费高速公路，由于其通行费用是由ETC门架实时写入用户的通行卡或ETC设备中，所以以货车通过ETC门架的时间为准。此外，通行费减免后的收费规则是，MTC（人工收费）车辆按四舍五入取整到元，ETC（电子收费）车辆按四舍五入精确到分。

下一步，交通运输部将会同有关部门指导各地，全力推动通行费减免政策落地落实，同时，充分研判减免费期间公路网货车流量变化情况，对可能出现拥堵缓行的路段，提前采取有效措施，做好疏堵保畅，保障公路交通物流畅通，更好地服务疫情防控和群众生产生活。

(责编：王连香、高雷)

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