人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）今年以来，我国多条高速公路建成通车。记者从交通运输部新闻发布会上获悉，今年1至8月，我国公路建设完成投资17682亿元，同比增长9.5%，促投资、稳增长的作用进一步凸显。

“总体来看，当前全国公路建设保持良好态势，公路重大工程建设进展顺利。”交通运输部公路局副局长周荣峰在发布会上表示，截至8月底，今年全国新开工高速公路和普通国省干线公路项目超过240个，总里程约7400公里，项目总投资约5000亿元；年内已建成的高速公路和普通国省干线公路项目超过270个，总里程约8100公里。

周荣峰进一步表示，近期，我国一批重点高速公路项目建成通车。比如，新疆依吞布拉克至若羌高速公路建成通车，全长约300公里，成为进出疆的第三条高速公路大通道；G60沪昆高速浙江金华至浙赣界段完成扩容改造，进一步畅通了长三角区域的经济“大动脉”；G5012恩广高速重庆高峰至新田段、G8012弥楚高速玉溪至楚雄段等项目相继建成，公路骨干网络不断完善。

此外，一些公路重大在建工程项目加快推进，深中通道海中沉管隧道的32个管节，已累计完成30节的沉放对接；新疆乌尉高速、北京东六环改造工程、江苏常泰长江大桥等重大项目完成部分关键工程节点；江苏海太长江隧道、京哈高速绥中至盘锦段改扩建工程等一批重大工程顺利实现开工建设。

(责编：杨曦、高雷)

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