人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）9月21日召开的国务院常务会议提出，交通物流是市场经济命脉，要保通保畅并强化支持。在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。

对此，交通运输部公路局副局长周荣峰指出，根据国务院第189次常务会议部署，今年第四季度，收费公路货车通行费减免10%。交通运输部坚决贯彻落实，迅速会同有关部门研究具体落实方案，部署各地认真做好相关准备工作，确保减免政策不折不扣落实到位。“目前各地正在按照要求，积极开展费率更新、复核验证和集成部署等相关工作，确保新费率可按时启用。”

周荣峰表示，此次通行费减免的车辆范围是通行收费公路的所有货车，收费公路范围是经依法批准设置的所有收费公路（含收费桥梁和隧道），减免时间从2022年10月1日0时起至12月31日24时结束。

周荣峰指出，这次减免是在继续执行现有各类通行费减免优惠政策的基础上，全国收费公路统一对货车通行费再减免10%。其中，开放式收费公路以货车通过收费站收费车道的时间为准；联网收费高速公路，由于其通行费用是由ETC门架实时写入用户的通行卡或ETC设备中，所以以货车通过ETC门架的时间为准。此外，通行费减免后的收费规则是，MTC（人工收费）车辆按四舍五入取整到元，ETC（电子收费）车辆按四舍五入精确到分。

周荣峰表示，下一步，交通运输部将会同有关部门指导各地，全力推动通行费减免政策落地落实，同时，充分研判减免费期间公路网货车流量变化情况，对可能出现拥堵缓行的路段，提前采取有效措施，做好疏堵保畅，保障公路交通物流畅通，更好地服务疫情防控和群众生产生活。

(责编：杨曦、高雷)

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