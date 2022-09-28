人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，今年国庆节假期期间7座以下（含7座）小型客车免收通行费，具体免费通行时段为10月1日0时至10月7日24时。

需要注意的是，高速公路免费通行以车辆驶离出口收费车道的时间为准，即车辆在10月1日0时至10月7日24时之间驶离高速公路出口的均可享受免费政策。

“国庆节假期，全国道路客运预计发送旅客2.1亿人次，较2021年同期下降约三成。全国水路预计发送总量490万人次，较2021年同期下降两成。”交通运输部新闻发言人舒驰接受记者采访时表示，国庆节假期，探亲访友、旅游休闲、返乡返岗等出行需求加大，客运量与假期前相比将有较大幅度增长，但是受疫情影响，道路客运量较去年同期有所下降。

舒驰表示，假日期间，交通运输部将重点做好以下三个方面工作，全力服务广大人民群众安全便捷出行。

一是完善运输组织方案。加强客流趋势研判，优化运力调配，加强客运枢纽、旅游景区等重点区域的运力投放，做好各运输方式的有效衔接，畅通出行“最后一公里”。

二是优化运输服务举措。强化站内客流组织，引导乘客有序进站安检乘车。积极开展联网售票、电子客票、定制客运等服务，关爱帮扶重点旅客，提高适老化无障碍交通出行服务水平。

三是加强安全应急管理。压实企业安全生产主体责任，加强从业人员安全培训，强化车船安全管理和动态监控，及时排查消除各类安全隐患。落实落细防汛防台风各项措施，密切关注灾害预警，坚决杜绝涉险运营。

(责编：杨曦、高雷)

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