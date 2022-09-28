人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：国庆假期7座以下小客车免收通行费 全国道路预计发送旅客2.1亿人次

2022年09月28日13:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，今年国庆节假期期间7座以下（含7座）小型客车免收通行费，具体免费通行时段为10月1日0时至10月7日24时。

需要注意的是，高速公路免费通行以车辆驶离出口收费车道的时间为准，即车辆在10月1日0时至10月7日24时之间驶离高速公路出口的均可享受免费政策。

“国庆节假期，全国道路客运预计发送旅客2.1亿人次，较2021年同期下降约三成。全国水路预计发送总量490万人次，较2021年同期下降两成。”交通运输部新闻发言人舒驰接受记者采访时表示，国庆节假期，探亲访友、旅游休闲、返乡返岗等出行需求加大，客运量与假期前相比将有较大幅度增长，但是受疫情影响，道路客运量较去年同期有所下降。

舒驰表示，假日期间，交通运输部将重点做好以下三个方面工作，全力服务广大人民群众安全便捷出行。

一是完善运输组织方案。加强客流趋势研判，优化运力调配，加强客运枢纽、旅游景区等重点区域的运力投放，做好各运输方式的有效衔接，畅通出行“最后一公里”。

二是优化运输服务举措。强化站内客流组织，引导乘客有序进站安检乘车。积极开展联网售票、电子客票、定制客运等服务，关爱帮扶重点旅客，提高适老化无障碍交通出行服务水平。

三是加强安全应急管理。压实企业安全生产主体责任，加强从业人员安全培训，强化车船安全管理和动态监控，及时排查消除各类安全隐患。落实落细防汛防台风各项措施，密切关注灾害预警，坚决杜绝涉险运营。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：国庆假期7座以下小客车免收通行费 全国道路预计发送旅客2.1亿人次
　　人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，今年国庆节假期期间7座以下（含7座）小型客车免收通行费，具体免费通行时段为10月1日0时至10月7日24时。 需要注意的是，高速公路免费通行以车辆驶离出口收费车道的时间为准，即车辆在10月1日0时至10月7日24时之间驶离高速公路出口的均可享受免费政策。…
交通运输部：全力推动四季度收费公路通行费减免政策落地落实
　　人民网北京9月28日电 （记者乔雪峰）9月21日召开的国务院常务会议提出，交通物流是市场经济命脉，要保通保畅并强化支持。在第四季度，将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部